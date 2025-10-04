У Славутичі розпочалося відновлення електропостачання після атаки РФ

Мешканців закликають економно користуватися електроенергією

У Славутичі розпочалося відновлення електропостачання після російської атаки на енергетичні об’єкти. Поступово підключаються будинки та об’єкти міста, а разом із світлом повертається звичний ритм життя. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на КОВА.

«У Славутичі відновлюється електропостачання. Починаємо підключення обʼєктів. Незабаром світло повернеться у кожну домівку», – йдеться у повідомленні.

Мешканців закликають економно користуватися електроенергією та не перевантажувати мережу, щоб уникнути перебоїв під час підключення.

«Енергетики вкотре продемонстрували відвагу та професіоналізм, рятувальники ДСНС та поліція – ви завжди там, де потрібна допомога. Окрема вдячність місцевій владі та волонтерам, які не залишили жодного мешканця сам на сам із цим випробуванням», – додали в КОВА.

Зазначається, що заживлено об’єкти критичної інфраструктури: водоканал, лікарня, дві школи.

Нагадаємо, 1 жовтня, ворог атакував Славутич. Унаслідок удару БпЛА по енергетичному об’єкту місто залишилося без електропостачання: без світла наразі перебувають близько 20 тис. місцевих жителів. Внаслідок атаки постраждалих серед населення немає.

До слова, електропостачання на об'єктах Чорнобильської атомної електростанції, які були знеструмлені в результаті ворожого обстрілу інфраструктури в місті Славутич, повністю відновлено.

Зазначимо, що президент України Володимир Зеленський повідомив, що через російський удар по одній з наших енергетичних підстанцій у Славутичі більш ніж три години тривав блекаут на обʼєктах Чорнобильської атомної станції. Зеленський наголосив, що удар був цілеспрямований, щоб паралізувати ЧАЕС.