Віткофф і Кушнер відклали поїздку до Москви, висунувши умову Україні – NYT

Рішення Трампа призупинити санкції проти російського дизельного пального спричинило гостру суперечку між американськими, українськими та європейськими представниками.

Спецпосланці президента США Дональда Трампа Стів Віткофф і Джаред Кушнер відклали заплановану поїздку до Москви, доки президент України Володимир Зеленський не налагодить відносини з американським лідером. Про це повідомляє The New York Times із посиланням на двох співрозмовників, обізнаних із перебігом переговорів, пише «Главком».

Як пише видання, криза загострилася під час зустрічі американських посланців з українськими та європейськими представниками в п’ятницю, 9 жовтня, у гольф-клубі Shell Bay неподалік Маямі. Сторони планували обговорити оновлені пропозиції щодо завершення війни перед наступною поїздкою Віткоффа й Кушнера до Росії.

Однак американські представники оголосили, що США призупинять санкції щодо російського дизельного пального. Крім того, вони передали вимогу Трампа, щоб Україна припинила удари по російських нафтопереробних заводах.

Один з українських учасників зустрічі запитав, що Київ отримає натомість. За словами трьох співрозмовників NYT, американці відповіли, що Вашингтон і так багато допомагає Україні й не повинен укладати окрему угоду, щоб домогтися припинення таких атак. Після цього вони згадали американську розвідувальну підтримку, яка має важливе значення для української армії.

Деякі учасники зустрічі сприйняли ці слова як приховану погрозу припинити допомогу. Водночас американський посадовець, який говорив на умовах анонімності, заперечив, що Вашингтон погрожував позбавити Україну розвідувальної підтримки. Він також зазначив, що Трамп настільки розгніваний на Київ, що складно передбачити його подальші рішення.

Нагадаємо, США посилили тиск, вимагаючи від України припинити удари по російських нафтопереробних заводах. Також Вашингтон пригрозив Києву припинити обмін важливою розвідувальною інформацією.

Зустріч представників США, України, європейських країн і НАТО, під час якої сторони обговорили можливі шляхи деескалації та завершення війни до початку зими, завершилася достроково. Переговорна група від України вже перебуває на шляху додому.

Переговори стосовно миру відбулися вчора у Флориді, й планувалося, що вони продовжаться у суботу, 10 жовтня. Під час їх проведення стало відомо про рішення президента США Дональда Трампа скасувати санкції на російський дизель.

Раніше спеціальний представник президента США Стів Віткофф у соцмережі X назвав переговори конструктивними. За його словами, учасники обговорили можливості деескалації та завершення війни, гарантії безпеки для України, стійкість енергетичної системи напередодні зими та повоєнне відновлення. «Обговорення було плідним і допомогло визначити напрями для подальшого опрацювання перед наступним контактом США з Росією», – зазначив Віткофф.