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Хмарно з проясненнями і незначні дощі: прогноз погоди на 22 квітня

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Хмарно з проясненнями і незначні дощі: прогноз погоди на 22 квітня
Удень температура повітря становитиме 12-17°
фото: glavcom.ua

У більшості українських областей сьогодні знову дощитиме, однак не сильно

У суботу, 22 квітня, погода в Україні буде хмарною з проясненнями. У більшості регіонів дощитиме, однак не сильно. Температура в країні коливатиметься від  2° морозу вночі до 17° тепла вдень. Про це повідомив Український гідрометеорологічний центр.

За прогнозами синоптиків, у південній частині, східних, більшості центральних та Сумській областях випадуть невеликі, місцями помірні дощі. На решті території – без істотних опадів.

Вітер переважатиме північний зі швидкістю 5-10 м/с.

Температура вночі становитиме 2-7° тепла, у південній частині – до 10°. Удень прогріється до 12-17°, а в східних областях очікується 8-13°. У Карпатах вночі буде від 3° тепла до 2° морозу, а вдень стовпчики термометра покажуть 5-10° тепла.

Хмарно з проясненнями і незначні дощі: прогноз погоди на 22 квітня фото 1
інфографіка: Укргідрометцентр

У Києві та області сьогодні також буде хмарно з проясненнями, проте без опадів.

Вітер переважатиме північний зі швидкістю 5-10 м/с.

Температура по області вночі становитиме 2-7° тепла, вдень прогріється до 12-17° У Києві вночі стовпчики термометра покажуть 5-7° вище нуля, а вдень – 14-16°.

Теги: весна дощ прогноз погоди

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