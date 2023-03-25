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Тепло, подекуди дощі та грози: прогноз погоди на 25 березня

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Тепло, подекуди дощі та грози: прогноз погоди на 25 березня
фото: Pixabay

Сьогодні на українців чекає черговий теплий день, максимальна температура сягне 18°

Сьогодні, 25 березня, погода в Україні буде хмарною з проясненнями. У деяких регіонах очікуються дощі та грози. Температура в країні коливатиметься від 3° тепла вночі до 18° тепла вдень. Про це повідомив Український гідрометеорологічний центр.

У західних областях сьогодні підуть помірні дощі. Також удень у північних областях очікуються місцями невеликі дощі, подекуди спостерігатимуться грози. На решті території – без опадів.

Вітер пануватиме південно-західний зі швидкістю 7-12 м/с. У Карпатах місцями пориви сягатимуть 15-20 м/с.

Температура в країні вночі становитиме 3-8° тепла, на заході та півночі країни до 10°. Удень стовпчики термометра вкажуть 13-18° вище нуля, а на високогір'ї Карпат та узбережжі морів буде 7-12° тепла.

Тепло, подекуди дощі та грози: прогноз погоди на 25 березня фото 1
інфографіка: Укргідрометцентр

У Києві та області також буде хмарно з проясненнями. Уночі опадів не очікується, а вдень місцями піде невеликий дощ.

Вітер переважатиме південно-західний зі швидкістю 7-12 м/с.

Температура вночі становитиме 5-10° тепла, а вдень прогріється до 13-18°. У Києві вночі стовпчики термометра вкажуть 8-10° тепла, а вдень – 15-17° вище нуля.

Теги: прогноз погоди весна

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