Британський політолог Тарас Кузьо у Вінниці: «Це перші вибори в Україні, на яких олігархи виступили проти Президента»



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Тарас Кузьо

4 квітня, британський політолог українського походження Тарас Кузьо презентував у Вінниці свою вже відому у західному світі книгу «Війна Путіна проти України. Революція, націоналізм і криміналітет».

Англійською вона побачила світ ще три роки тому. Тепер суттєво доповнене й оновлене видання вийшло за сприяння Міністерства інформаційної політики українською та російською мовами.

Це - дослідження причин та витоків російської агресії проти незалежної України, історії формування специфічного імперського ставлення російських еліт до України та українців, російсько-українських відносин після розпаду СРСР, а також російської гібридної війни проти України.

Автор розповідає, що починав працювати над книгою під час Майдану, продовжував уже відвідуючи зону бойових дій на Сході України.

«Я тоді десь 13 разів відвідав південну і східну Україну, 5 разів був у зоні АТО. Їздив із волонтерами, переважно це жінки, які й дотепер допомагають фронту. Вперше ночував із солдатами, бо я ніколи не був в армії, у нас немає призову в Британії. То мені було цікаво», - ділиться спогадами Тарас Кузьо.

А про нинішні події каже:

«Дуже багато ваших кандидатів ще перед першим туром виборів виставляли біл-борди: «Голосуйте за мене, я знаю, як скінчити війну». Хоча майже ніхто з них ніколи не був на фронті. Чому я, британець, міг прибути в АТО, а більшість кандидатів в президенти ні разу не були? Тимошенко, Гриценко, хоч він колишній військовий. Тільки Порошенко і Кошулинський були…»

У книзі політолог міркує над причинами війни. Каже, це питання національної ідентичності:

«Ви всі не існуєте, ваша країна не існує. Я так не думаю, так думають у Москві. Вони думають, що Україна – це фейк. Якби так не думали в Москві, не було б війни. Путін і не тільки він не раз говорили, що українці і росіяни – це один народ. Я боюся, що як виберуть Зеленського, це буде підтвердження планів Москви, що це дійсно «смішна держава». Зеленського можна було б обирати, якби не було війни. Виникає питання – як на це будуть дивитися в Москві. Уже Жириновський дуже аплодує, що є кандидат Зеленський…».

На думку публіциста, швидко закінчити цю війну в нинішніх умовах можна тільки здавши Україну. Цього народ собі дозволити не може. Стосовно ж долі держави після обрання Зеленського на пост Президента, то в такому випадку, каже політолог, Україні загрожує безвладдя. Принаймні до парламентських виборів. Але й потім його партія «Слуга народу» не набере більшості для формування Уряду.

«Це означатиме, що потрібно буде створити з кимось коаліцію. З ким? З Тимошенко? Вона на це піде тільки за умови, що буде прем’єром. Тоді це будуть далеко не нові обличчя… Серед п’яти політичних сил, які були в парламенті протягом останніх 5-ти років, «Батьківщина» майже не підтримувала реформ, риторика партії схожа на «Опозиційний блок». То як Зеленський може з ними піти?», - риторично запитує автор.

Україна нині вкрай потребує міжнародної підтримки, в тому числі від МВФ. Особливо наполегливо потрібно відстоювати на міжнародній арені продовження санкцій стосовно Росії, формування антипутінської коаліції. Порошенка на Заході у цьому плані підтримують і вітають започатковані Україною реформи.

«Відбувається децентралізація, пенсійна, медична реформи, створено нові інституції які воюють проти корупції. Чому олігархи так не люблять Порошенка? Адже це перші вибори в Україні, на яких олігархи виступили проти Президента: Коломойський, Фірташ, Бойко, Медведчук, Льовочкін, Тарута – всі були проти Порошенка. І два їхніх найрейтинговіших телеканали виступили проти Порошенка», - каже Тарас Кузьо.

Тарас Кузьо - британський та канадський політолог українського походження, спеціаліст з історії та політики незалежної України. Навчався в Сассекському, Лондонському та Бірмінгемському університетах. Проходив постдокторантуру в Єльському університеті. Після цього працював в Українській пресовій агенції у Великій Британії. Науковий співробітник Центру трансатлантичних відносин, Школи фундаментальних міжнародних досліджень (ШФМД) при Університеті Джонса Гопкінса. Старший науковий співробітник Кафедри українознавства Торонтського університету. Запрошений старшим науковим співробітником Центру славістичних досліджень Хоккайдоського університету в Японії та старшим науковим співробітником ЦТВ ШФМД при Університеті Джонса Гопкінса у Вашингтоні, США. Був також запрошеним професором в Інституті європейських, російських і євразійських досліджень при Школі міжнародних справ ім. Елліотта Університету Джорджа Вашингтона і старшим науковим співробітником в Центрі російських і східноєвропейських досліджень при Бірмінгемському університеті. Тарас Кузьо був політичним консультантом американського, канадського та японського урядів, а також юридичним і бізнесовим консультантом з юридичних і економічних питань.

Джерело: naparise.com