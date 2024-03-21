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Знаменита сталінка: що відомо про будинок у Києві, пошкоджений уламками російської ракети

Ірина Міллер
glavcom.ua
Знаменита сталінка: що відомо про будинок у Києві, пошкоджений уламками російської ракети
Сталінка на Татарці постраждала внаслідок падіння уламків однієї з ракет, що летіли на столицю.
фото ДСНС України

Цей будинок — одна з примітних споруд київської Татарки

Під ранок 21 березня російські загарбники завдали масштабного ракетного удару по столиці України. У кількох районах Києва є пошкодження внаслідок падіння уламків ракет. Серед найбільш постраждалих знаменита сталінка на Татарці, повідомляє NV.

Фото великого будинку у Києві з вибитими шибками і димом з вікон облетіло усі соціальні мережі і інформагентства світу. Будівля на Татарці - затишному районі Києва постраждала внаслідок падіння уламків однієї з 31 ракети, які летіли під ранок 21 березня на столицю.

Будинок постраждав внаслідок падіння уламків однієї з 31 ракети
Будинок постраждав внаслідок падіння уламків однієї з 31 ракети
фото: REUTERS/Alina Smutko

Цей будинок — одна з примітних споруд київської Татарки, до якого часто водять екскурсії київські екскурсоводи. У місті його знають як будинок Укркабеля. Вона збудована у стилі сталінського ампіру (неокласицизм), в народі сталінка.

Проєкт будинку Укркабеля був створений у 1938 році
Проєкт будинку Укркабеля був створений у 1938 році
Фото: @Wikipedia

Проєкт будинку Укркабеля був створений у 1938 році згідно з планом київського архітектора Семена Барзиловича (1903−1958). Про це розповідає київський екскурсовод і історик Семен Широчин у своєму відео в YouTube.

Архітектор вписав будинок в рельєф місцевості, так щоб його було видно здалеку. Він став одним з найбільших житлових будинків кінця 1930-х — початку 1940-х років, збудованих у Києві.

Будинок на Татарці разюче відрізняється від сталінок, характерних для забудови міста Харкова
Будинок на Татарці разюче відрізняється від сталінок, характерних для забудови міста Харкова
Проєкт будівлі / Фото: @Wikipedia

Будинок збудований із червоної цегли з декоративними вставками, чим він разюче відрізняється від сталінок, характерних для забудови міста Харкова, які мали сірий колір. За його прозвали Червоним будинком. На початку 50-х років його заштукатурили і пофарбували у рожевий колір.

Згідно з проєктом будинок має 51 квартиру: 33 двокімнатних квартир, 10 трикімнатних і 8 квартир у три з половиною кімнати. До кінця 1980-х років квартири у будинку були комунальним. В них жили працівники заводу Укркабель, від чого й походить ще одна назва будинку.

Наслідки влучання уламків збитої ракети
Наслідки влучання уламків збитої ракети
фото: REUTERS/Alina Smutko
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Рятувальні служби на місці влучання уламків російської ракети
Рятувальні служби на місці влучання уламків російської ракети
фото: REUTERS/Viacheslav Ratynskyi

У 2015 році експертна група науково-дослідного інституту Пам’яткоохоронних досліджень порушила питання про внесення будинку до реєстру об'єктів культурної спадщини місцевого значення.

Такий вигляд мав знаменитий будинок ще вчора
Такий вигляд мав знаменитий будинок ще вчора
фото: REUTERS/Alina Smutko

Поруч із будинком знаходиться Церква святого Миколая Пам’яті жертв Чорнобиля Православної церкви України, будівництво якої було розпочато в 2005 і завершено у 2011 році. Церква і каплиця поруч отримали пошкодження внаслідок влучання уламків збитої ракети.

Нагадаємо, під ранок четверга, 21 березня, росіяни атакували Київ ракетами. Уламки збитих ворожих цілей пошкодили дитячий садок, житловий будинок та підприємство. У кількох районах Києва зафіксовано пожежі та падіння уламків ракет, зокрема на дитсадок та житловий будинок. 

Також унаслідок падіння уламків російської ракети у центрі столиці утворилася величезна вирва.

Теги: Київ війна обстріл Україна будинок

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