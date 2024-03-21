Знаменита сталінка: що відомо про будинок у Києві, пошкоджений уламками російської ракети

Сталінка на Татарці постраждала внаслідок падіння уламків однієї з ракет, що летіли на столицю.

Цей будинок — одна з примітних споруд київської Татарки

Під ранок 21 березня російські загарбники завдали масштабного ракетного удару по столиці України. У кількох районах Києва є пошкодження внаслідок падіння уламків ракет. Серед найбільш постраждалих знаменита сталінка на Татарці, повідомляє NV.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Фото великого будинку у Києві з вибитими шибками і димом з вікон облетіло усі соціальні мережі і інформагентства світу. Будівля на Татарці - затишному районі Києва постраждала внаслідок падіння уламків однієї з 31 ракети, які летіли під ранок 21 березня на столицю.

Будинок постраждав внаслідок падіння уламків однієї з 31 ракети фото: REUTERS/Alina Smutko

Цей будинок — одна з примітних споруд київської Татарки, до якого часто водять екскурсії київські екскурсоводи. У місті його знають як будинок Укркабеля. Вона збудована у стилі сталінського ампіру (неокласицизм), в народі сталінка.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Проєкт будинку Укркабеля був створений у 1938 році Фото: @Wikipedia

Проєкт будинку Укркабеля був створений у 1938 році згідно з планом київського архітектора Семена Барзиловича (1903−1958). Про це розповідає київський екскурсовод і історик Семен Широчин у своєму відео в YouTube.

Архітектор вписав будинок в рельєф місцевості, так щоб його було видно здалеку. Він став одним з найбільших житлових будинків кінця 1930-х — початку 1940-х років, збудованих у Києві.

Будинок на Татарці разюче відрізняється від сталінок, характерних для забудови міста Харкова Проєкт будівлі / Фото: @Wikipedia

Будинок збудований із червоної цегли з декоративними вставками, чим він разюче відрізняється від сталінок, характерних для забудови міста Харкова, які мали сірий колір. За його прозвали Червоним будинком. На початку 50-х років його заштукатурили і пофарбували у рожевий колір.

Згідно з проєктом будинок має 51 квартиру: 33 двокімнатних квартир, 10 трикімнатних і 8 квартир у три з половиною кімнати. До кінця 1980-х років квартири у будинку були комунальним. В них жили працівники заводу Укркабель, від чого й походить ще одна назва будинку.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Наслідки влучання уламків збитої ракети фото: REUTERS/Alina Smutko

Рятувальні служби на місці влучання уламків російської ракети фото: REUTERS/Viacheslav Ratynskyi

У 2015 році експертна група науково-дослідного інституту Пам’яткоохоронних досліджень порушила питання про внесення будинку до реєстру об'єктів культурної спадщини місцевого значення.

Такий вигляд мав знаменитий будинок ще вчора фото: REUTERS/Alina Smutko

Поруч із будинком знаходиться Церква святого Миколая Пам’яті жертв Чорнобиля Православної церкви України, будівництво якої було розпочато в 2005 і завершено у 2011 році. Церква і каплиця поруч отримали пошкодження внаслідок влучання уламків збитої ракети.

Нагадаємо, під ранок четверга, 21 березня, росіяни атакували Київ ракетами. Уламки збитих ворожих цілей пошкодили дитячий садок, житловий будинок та підприємство. У кількох районах Києва зафіксовано пожежі та падіння уламків ракет, зокрема на дитсадок та житловий будинок.

Також унаслідок падіння уламків російської ракети у центрі столиці утворилася величезна вирва.