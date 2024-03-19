Пентагон створив вебсайт, аби контролювати використання зброї Україною

Вебсайт має на меті надати американцям інформацію про використання Україною зброї США

Офіс генерального інспектора Пентагону запустив новий вебсайт, щоб надати американцям більше інформації про нагляд за американською зброєю та обладнанням, що надається Україні. Про це повідомляє The Hill.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Новий вебсайт, запущений у координації з Офісом генерального інспектора Державного департаменту США та Агентством США з міжнародного розвитку, з'явився в той час, коли республіканці в Конгресі продовжують затримувати нове фінансування для України і ставлять під сумнів належний облік зброї, що постачається в країну.

У заяві генінспектора Пентагону зазначається, що вебсайт надає ресурси та інформацію про роботу, яку проводять понад 20 наглядових відомств США, відомих як Міжвідомча робоча група з нагляду за Україною, щоб гарантувати, що допомога Україні не буде використана не за призначенням.

Будь ласка, читайте текст після реклами

На сайті також розміщена контактна інформація, за якою можна повідомити про будь-які звинувачення у шахрайстві, розтраті або нецільовому використанні допомоги Україні.

Як зазначив у своїй заяві заступник генерального інспектора Пентагону Роберт Сторч, вебсайт є «зручним універсальним ресурсом для людей, які можуть дізнатися більше про наші широкі зусилля в рамках наглядової спільноти з нагляду за використанням коштів платників податків для реагування США на ситуацію в Україні».

Вебсайт має вітальну сторінку з відеороликом, що описує зусилля Міжвідомчої робочої групи з нагляду за Україною, а також вступну інформацію про війну в Україні та підтримку з боку США.

На сайті також розміщені інформаційні бюлетені про те, скільки США надали допомоги Україні з моменту вторгнення Росії у 2022 році – $113,4 млрд, а також детальна інформація про наглядові проєкти відомств, покликаних забезпечувати захист від нецільового використання зброї.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Республіканці вже давно ставлять питання щодо мільярдів доларів, які спрямовуються в Україну, в тому числі щодо того, чи здійснюється належний нагляд за цими коштами. Офіс Сторча виявив деякі проблеми з відстеженням допомоги Україні, але не знайшов кричущих проблем марнотратства, шахрайства або нецільового використання.

Виконувачка обов'язків генерального інспектора Державного департаменту США Діана Шоу заявила, що «нагляд за Україною є пріоритетом номер один», назвавши відкриття вебсайту новим інструментом, «який допоможе інформувати американських платників податків».

«Ми раді, що цей важливий ресурс – централізований вебсайт, який демонструє вражаючий обсяг і широту нашого загальнодержавного нагляду за реакцією США на безпрецедентну війну Росії в Україні – тепер доступний для наших зацікавлених сторін», – йдеться в заяві Шоу.

Нагадаємо, представники України та США провели першу спільну інспекцію зброї, наданої американськими партнерами.

Раніше звіт генерального інспектора Міністерства оборони США виявив, що відомство не змогло оперативно або повною мірою прозвітувати про майже 40 тис. одиниць зброї, які призначались для допомоги Україні, починаючи з 2014 року.

До слова, Агентство США з міжнародного розвитку Usaid разом із Government Accountability Office (Рахунковою палатою США) запустили новий проєкт співпраці з Рахунковою палатою України. У його рамках найближчим часом Рахункова палата має намір провести два великих аудити.