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Після нічної атаки РФ Зеленський звернувся до союзників України (відео)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Після нічної атаки РФ Зеленський звернувся до союзників України (відео)
У центрі столиці внаслідок атаки палає будинок
фото скріншот відео

Володимир Зеленський: «Світова єдність здатна його зупиняти, коли допомагає нам системами ППО»

Під час нової російської ракетної атаки на Київ сили ППО збили понад 30 ракет. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський. Глава держави також опублікував відео наслідків.

«Нова російська ракетна атака проти Києва. Понад 30 ракет збито, зокрема аеробалістичну. Постраждали люди. Усім надається необхідна допомога. Щодня, щоночі такий терор. Світова єдність здатна його зупиняти, коли допомагає нам системами ППО», – написав президент.

Він зазначив, що «немає в російських терористів таких ракет, які могли б оминути захист «Петріотів» та інших провідних світових систем».

«Зараз цей захист потрібен тут, в Україні. Від Києва до Харкова, від Сум до Херсона, від Одеси до Донеччини. Це цілком можливо, якщо в партнерів буде достатньо політичної волі. Ми повинні показати, що терор завжди у програші. Ми повинні довести Росії, що вона буде змушена змиритися з нормальним вільним життям в Україні. Нам потрібна підтримка партнерів. І я вдячний усім у світі, хто дійсно допомагає», – зазначив Зеленський.

Нагадаємо, під ранок четверга, 21 березня, росіяни атакували Київ ракетами. Уламки збитих ворожих цілей пошкодили дитячий садок, житловий будинок та підприємство. У кількох районах Києва зафіксовано пожежі та падіння уламків ракет, зокрема на дитсадок та житловий будинок. 

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Теги: Київ обстріл Володимир Зеленський

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