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Ексначальник метро Брагінський складе мандат депутата Київради

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Ексначальник метро Брагінський складе мандат депутата Київради
Брагінський є членом комісії Київської міської ради з питань транспорту, зв'язку та реклами
фото: Віктор Брагінський/Facebook

Віктор Брагінський складе мандат депутата Київської міської ради після гучного скандалу

У четвер, 21 березня, ексначальник столичного метро Віктор Брагінський складе мандат депутата Київради. Про це повідомляє джерело «Главкома».

Брагінський є членом комісії Київської міської ради з питань транспорту, зв'язку та реклами. Ексначальника метро було обрано до Київради за 9 округом 25 жовтня 2020 року, він був другим у списку партії «УДАР» в Подільському районі міста Києва на місцеві вибори.

До відома, 14 березня міський голова Києва Віталій Кличко повідомив, що Віктор Брагінський буде відсторонений від виконання своїх обовʼязків. У четвер ввечері Bihus info випустив розслідування про розкрадання у столичному метро. У розслідуванні йдеться про маєтки, квартири, авто родичів і тих, хто так і не потрапив у декларацію Брагінського. Журналісти знайшли у деклараціях квартири, ділянки за Києвом та автівки записані за матір чиновника та його цивільну дружину. 

Наступного дня, 15 березня, директор столичного метро Віктор Брагінський написав заяву на звільнення. Обов’язки начальника комунального підприємства тимчасово виконуватиме головний інженер Київського метрополітену Віктор Вигівський.

Згодом стало відомо, що КП «Київський метрополітен» під керівництвом Віктора Брагінського віддав підряд на капітальний ремонт «червоної гілки» столичного метро вартістю 1,5 млрд грн компанії, оформленій на родичку бізнес-партнера Брагінського. Жінка викладає класичну хореографію в академії танцю. 

Після виходу другої частини розслідування очільник Києва Віталій Кличко звернувся до журналістів проєкту Bihus.Info із закликом передати правоохоронцям дані з розслідування щодо колишнього директора «Київського метрополітену» Віктора Брагінського.

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Теги: депутат Київ Київрада партії метро

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