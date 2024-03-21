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Розпʼяття посічене, ікони побиті склом: росіян пошкодили храм у столиці (фото)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Розпʼяття посічене, ікони побиті склом: росіян пошкодили храм у столиці (фото)
Унаслідок російського ракетного обстрілу Києва постраждав Свято-Миколаївський храм на Татарці
фото: соцмережі

У церкву влучили уламки російської балістичної ракети

Під час нічної атаки росіян по столиці постраждав Свято-Миколаївський храм на Татарці. Про це повідомив військовий Андрій Ковальов.

Розпʼяття посічене, ікони побиті склом: росіян пошкодили храм у столиці (фото) фото 1

«Цієї ночі внаслідок російського терористичного ракетного обстрілу Києва постраждав наш Свято-Миколаївський храм на Татарці Православна Церква України на вулиці Нагірній, 1.

Це рідний для мене храм, де я служу Богові, молюся і причащаюся», – написав Ковальов.

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Він уточнив, у храм влучили уламки російської балістичної ракети.

«Розпʼяття посічене, ікони побиті склом, вікна і двері вибиті. Капличка поряд понищена. Біля храму – вирва. Святилеще Господа Бога ми відбудуємо, але головне, що всі живі», – додав військовий.

Як повідомлялося, під ранок четверга, 21 березня, росіяни атакували Київ ракетами. Уламки збитих ворожих цілей пошкодили дитячий садок, житловий будинок та підприємство.

Також унаслідок падіння уламків російської ракети у центрі столиці утворилася величезна вирва.

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Теги: Київ обстріл православна церква церква

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