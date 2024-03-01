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Чи прийматиме Росія чемпіонат Європи з водних видів спорту? Відповідь Європейської федерації

Христина Жиренко
glavcom.ua
Чи прийматиме Росія чемпіонат Європи з водних видів спорту? Відповідь Європейської федерації
European Aquatics: Казань не зможе прийняти Чемпіонат Європи з водних видів спорту

European Aquatics дотримується правил, які не дозволяють проводити міжнародні змагання з водних видів спорту в Росії, поки триває війна

Європейська федерація водних видів спорту (European Aquatics) у коментарі Tribuna.com відреагувала на слова президента Всеросійської федерації плавання Володимира Сальнікова, який заявив, що European Aquatics нібито запропонувала провести Чемпіонат Європи 2028 року у Казані.

«European Aquatics взяли до уваги коментарі президента Всеросійської федерації плавання пана Володимира Сальникова щодо надання прав на проведення чемпіонату Європи з водних видів спорту 2028 року.

Казань, що у Росії, була визначена господарем чемпіонату Європи з водних видів спорту 2024 року, поки ця подія не була відкладена через війну в Україні. Відтоді тривають переговори з Федерацією плавання Росії, з якою у нас є наявна угода, і вони були поінформовані, що Казань не зможе прийняти захід, поки триває збройний конфлікт», – йдеться у відповіді European Aquatics.

Париж-Сен-Дені тепер підтверджено як господаря чемпіонату Європи з водних видів спорту 2026 року, оскільки Франція виконала всі організаційні вимоги та надала переваги, які мали б велике соціальне значення для спорту.

«Хоча відкритий діалог з Російською федерацією плавання триватиме, European Aquatics повністю дотримується правил, встановлених World Aquatics, які не дозволяють проводити будь-які міжнародні змагання з водних видів спорту в Росії, поки триває війна. Ми будемо продовжувати уважно стежити за ситуацією та розглядати всі варіанти подальших подій», – йдеться у повідомленні.

Теги: водні види спорту спорт війна росія

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