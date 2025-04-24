Зруйновані гаражі, спалені авто: відео наслідків російської атаки на Голосіївський район

У Голосіївському районі Києва обійшлося без жертв та травмованих

У ніч проти 24 квітня РФ атакувала столицю. Внаслідок чого виникла пожежа на території гаражного кооперативу. Місцеві пабліки публікують відео наслідків ворожої атаки, інформує «Главком».

На відео видно знищені гаражі та спалені автомобілі.

Наслідки від російських ракет у Голосіївському районі Києва. Тут, на щастя, обійшлося без жертв та травмованих. pic.twitter.com/LIU2tVXnpD — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) April 24, 2025

Очільник КМВА Тимур Ткаченко повідомляв, що у Голосіївському районі столиці сталося:

займання автомобілів у дворі житлового будинку.

пожежа в гаражному кооперативі.

падіння уламків на території нежитлової забудови.

загорання на території гаражного кооперативу. Часткове руйнування гаражів та 2-х поверхової адміністративної будівлі.

Нагадаємо, що нічна атака на Київ сьогодні була комбінованою: окупанти запустили як ракети, так і дрони. Сталися руйнування в житлових будинках, тривають пошуки людей під завалами. Виникли пожежі в гаражах, адмінбудівлі, нежитлових будівлях. Через падіння уламків горіли авто та суха трава. Вогнеборці ліквідували загоряння.

😢Київ оговтується після чергової комбінованої російської атаки ворога.



У місті тривають пошуково-рятувальні роботи, жителі та комунальники розбирають завали на місці удару. pic.twitter.com/8ybwXPgeyg — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) April 24, 2025

Внаслідок нічної атаки на столицю загинули десятеро людей. За попередніми даними, понад 90 людей постраждали.

У Бучанському районі Київщини внаслідок атаки пошкоджено п’ятиповерховий житловий будинок, горить магазин. Інформація про постраждалих не надходила.