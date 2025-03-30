Від Білорусі до Фарерських островів – у інтернаціональному легіоні за Україну воюють представники 30 країн

У кожного з легіонерів є своя мотивація воювати проти Росії

У другому інтернаціональному легіоні за Україну воюють представники 30 країн. Це бійці зі Сполучених Штатів Америки, Великої Британії, Шрі-Ланки, Колумбії та Бразилії, Польщі, Росії, Білорусі, навіть Фарерських островів. Як інформує «Главком», про це у інтерв’ю «Громадському радіо» розповів командир підрозділу майор Олександр Якимович. За його словами, у кожного з легіонерів є своя мотивація воювати проти Росії.

«Країни Латинської Америки дуже сильно потерпали та й потерпають зараз від комунізму. Радянський Союз намагався вплинути на той регіон, протистояти там США, і це свій відбиток наклало на історію, на світосприйняття людей», – пояснив Олександр Якимович.

Також в українському війську багато вихідців із Колумбії. Їм потрібен військовий досвід, щоб протистояти тамтешнім наркокартелям.

Нагадаємо, двоє воїнів з Китаю стали до лав батальйону безпілотних систем 110-ї бригади ЗСУ. Вони свідомо обрали Україну, і тепер боронять її свободу, попри мовний бар’єр і всі труднощі.

Також президент України Володимир Зеленський підписав закон, який дозволяє іноземцям служити в Збройних силах України на офіцерських посадах.

Раніше парламент ухвалив урядовий законопроєкт №12023 щодо проходження військової служби за контрактом іноземцями та особами без громадянства у ЗСУ, Державній спецслужбі транспорту та Нацгвардії України.