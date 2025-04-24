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Нічна атака РФ на Київ: уламок ракети наробив лиха на Жулянському кладовищі у поминальні дні

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Нічна атака РФ на Київ: уламок ракети наробив лиха на Жулянському кладовищі у поминальні дні
фото: Інсайдер Київ/Telegram

Падіння уламків сталося у поминальні дні після Великодня, коли багато киян відвідують місця поховань своїх рідних для впорядкування могил

Унаслідок нічної російської атаки на Київ у ніч на 24 квітня один з уламків ворожої ракети впав на територію Жулянського кладовища. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на місцеві пабліки.  

Варто додати, що падіння уламків сталося у поминальні дні після Великодня, коли багато киян відвідують місця поховань своїх рідних для впорядкування могил. 

На фото видно величезний уламок, який приземлився біля надгробків. На місці падіння утворилася яма, пошкоджено металевий паркан біля могили, потрощено оздоблення довкола одного з пам'ятників. 

Уламок ракети впав на територію кладовища
Уламок ракети впав на територію кладовища
фото: Інсайдер Київ/Telegram

Нагадаємо, що нічна атака на Київ сьогодні була комбінованою: окупанти запустили як ракети, так і дрони. Сталися руйнування в житлових будинках, тривають пошуки людей під завалами.

Виникли пожежі в гаражах, адмінбудівлі, нежитлових будівлях. Через падіння уламків горіли авто та суха трава. Вогнеборці ліквідували загоряння.

Наразі у п'ятьох районах столиці триває ліквідація наслідків нічного обстрілу. Працюють психологи та кінологи ДСНС.

Внаслідок нічної атаки на столицю загинули десятеро людей. За попередніми даними, 63 людини постраждали, 42 госпіталізували до лікарні, серед них шестеро дітей.

У Бучанському районі Київщини внаслідок атаки пошкоджено п’ятиповерховий житловий будинок, горить магазин. Інформація про постраждалих не надходила.

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Теги: кладовище війна ракетна атака Київ

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