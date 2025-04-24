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Друзі чекали на диво. Рятувальники дістали тіло підлітка з-під завалів у столичному Святошині

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Друзі чекали на диво. Рятувальники дістали тіло підлітка з-під завалів у столичному Святошині
Друзі загиблого підлітка обнімають одне одного після того, як тіло хлопця дістали з-під завалів
фото: Суспільне

Батьків підлітка досі шукають під завалами

У Святошинському районі з-під завалів зруйнованого будинку рятувальники дістали тіло 17-річного хлопця. Його друзі цілий день чекали біля місця трагедії в надії, що він вижив. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Київську міську прокуратуру.

Юнака зранку біля будинку чекали його друзі, проте на зв'язок він не виходив. Його батьків досі шукають, передає «Суспільне».

Зокрема, журналістка не стримала сліз коли стало відомо, що загинув 17-річний хлопець.

Нагадаємо, що під будинком на столичному Святошино, куди сьогодні влучила ракета російських окупантів, чекали закінчення пошуково-рятувальних робіт десятки школярів. Їх друг-підліток з ночі не виходив на звʼязок. Біля будинку також чекала кохана дівчина школяра. 

Як повідомлялося, нічна атака на Київ сьогодні була комбінованою: окупанти запустили як ракети, так і дрони. Сталися руйнування в житлових будинках, тривають пошуки людей під завалами. Виникли пожежі в гаражах, адмінбудівлі, нежитлових будівлях. Через падіння уламків горіли авто та суха трава. Вогнеборці ліквідували загоряння.

Внаслідок нічної атаки на столицю загинули десятеро людей. За попередніми даними, понад 90 людей постраждали.

У Бучанському районі Київщини внаслідок атаки пошкоджено п’ятиповерховий житловий будинок, горить магазин. Інформація про постраждалих не надходила.

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Теги: Київ війна

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