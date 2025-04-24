Друзі чекали на диво. Рятувальники дістали тіло підлітка з-під завалів у столичному Святошині
Батьків підлітка досі шукають під завалами
У Святошинському районі з-під завалів зруйнованого будинку рятувальники дістали тіло 17-річного хлопця. Його друзі цілий день чекали біля місця трагедії в надії, що він вижив. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Київську міську прокуратуру.
Юнака зранку біля будинку чекали його друзі, проте на зв'язок він не виходив. Його батьків досі шукають, передає «Суспільне».
Зокрема, журналістка не стримала сліз коли стало відомо, що загинув 17-річний хлопець.
💔Журналістка не стримала сліз коли стало відомо, що загинув 17-річний хлопець😭 pic.twitter.com/mwzM7ojgF8— ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) April 24, 2025
Нагадаємо, що під будинком на столичному Святошино, куди сьогодні влучила ракета російських окупантів, чекали закінчення пошуково-рятувальних робіт десятки школярів. Їх друг-підліток з ночі не виходив на звʼязок. Біля будинку також чекала кохана дівчина школяра.
Як повідомлялося, нічна атака на Київ сьогодні була комбінованою: окупанти запустили як ракети, так і дрони. Сталися руйнування в житлових будинках, тривають пошуки людей під завалами. Виникли пожежі в гаражах, адмінбудівлі, нежитлових будівлях. Через падіння уламків горіли авто та суха трава. Вогнеборці ліквідували загоряння.
😢Київ оговтується після чергової комбінованої російської атаки ворога.
У місті тривають пошуково-рятувальні роботи, жителі та комунальники розбирають завали на місці удару. pic.twitter.com/8ybwXPgeyg
Внаслідок нічної атаки на столицю загинули десятеро людей. За попередніми даними, понад 90 людей постраждали.
У Бучанському районі Київщини внаслідок атаки пошкоджено п’ятиповерховий житловий будинок, горить магазин. Інформація про постраждалих не надходила.
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