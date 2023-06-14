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Росіяни атакували Херсон. Постраждали волонтери, серед яких іноземець

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Росіяни атакували Херсон. Постраждали волонтери, серед яких іноземець
Окупанти здійснили мінометний обстріл
фото ілюстративне

Окупанти здійснили мінометний обстріл

Російські загарбники вкотре обстріляли Херсон. Травмовано двох волонтерів. Про це повідомляє Офіс генпрокурора.

«За процесуального керівництва Херсонської окружної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України)», – йдеться в повідомленні.

Слідство встановило, що 14 червня близько 18:50 російські війська обстріляли місто Херсон. Внаслідок цього травмовано двох волонтерів, серед яких іноземець. Вони допомагали з евакуацією цивільного населення.

За попередніми даними, окупанти здійснили мінометний обстріл. Пошкоджено цивільну інфраструктуру. 

Проводяться першочергові заходи для фіксування злочину, скоєного армією країни-агресора. 

Нагадаємо, триває 476-та доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої країни. Сьогодні вночі російські окупанти завдали чергового ракетно-авіаційного удару по Україні, застосувавши шість крилатих ракет повітряного базування Х-22, чотири крилаті ракетами морського базування «Калібр» та 10 іранських ударних дронів типу Shahed-131/136. Всього, протягом доби, ворог завдав 37 авіаційних ударів, також здійснив 32 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах

Теги: Херсон окупанти війна

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