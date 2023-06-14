Росіяни атакували Херсон. Постраждали волонтери, серед яких іноземець

Окупанти здійснили мінометний обстріл

Російські загарбники вкотре обстріляли Херсон. Травмовано двох волонтерів. Про це повідомляє Офіс генпрокурора.

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«За процесуального керівництва Херсонської окружної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України)», – йдеться в повідомленні.

Слідство встановило, що 14 червня близько 18:50 російські війська обстріляли місто Херсон. Внаслідок цього травмовано двох волонтерів, серед яких іноземець. Вони допомагали з евакуацією цивільного населення.

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За попередніми даними, окупанти здійснили мінометний обстріл. Пошкоджено цивільну інфраструктуру.

Проводяться першочергові заходи для фіксування злочину, скоєного армією країни-агресора.

Нагадаємо, триває 476-та доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої країни. Сьогодні вночі російські окупанти завдали чергового ракетно-авіаційного удару по Україні, застосувавши шість крилатих ракет повітряного базування Х-22, чотири крилаті ракетами морського базування «Калібр» та 10 іранських ударних дронів типу Shahed-131/136. Всього, протягом доби, ворог завдав 37 авіаційних ударів, також здійснив 32 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах