Головна Світ Політика
search button user button menu button

Трамп заявив, що вже має «угоду» з Росією про мир. У цей час Україна була під обстрілами

Катерина Іванова
glavcom.ua
Катерина Іванова
google social img telegram social img facebook social img
Трамп заявив, що вже має «угоду» з Росією про мир. У цей час Україна була під обстрілами
«Я думаю, що у нас є угода зі сторони Росії. Ми повинні укласти угоду із Зеленським», – заявив президент США Трамп
фото: Reuters

На запитання, чи містить угода визнання США контролю РФ над Кримом, Трамп сказав: «Я просто хочу, щоб війна закінчилася. Мені байдуже»

Президент США Дональд Трамп заявив, що Росія нібито готова до укладення мирної угоди, і тепер справа за Україною. Як передає «Главком», про це він сказав 24 квітня, спілкуючись із журналістами в Овальному кабінеті. Саме у цей час Росія масовано атакувала Україну дронами та ракетами.

«Я думаю, що у нас є угода зі сторони Росії. Ми повинні укласти угоду із Зеленським. Я думав, що з ним буде легше мати справу. Поки що це було важче, але все нормально», – заявив президент США Трамп.

У відповідь на запитання про можливу зустріч з Володимиром Путіним у Саудівській Аравії Трамп заявив, що такий варіант можливий, хоча наразі не є підтвердженим.

«Я планую зустрітись з ним, можливо, але скоріше за все – ні. Але ми можемо зустрітись невдовзі після цього», – сказав Трамп.

На запитання журналістів, чи містить угода визнання США російського контролю над Кримом, Трамп відповів: «Я просто хочу, щоб війна закінчилася. Мені байдуже. Якщо вони обидва задоволені, вони обидва підписують угоду. У мене немає фаворитів. Я хочу укласти угоду. Я хочу врятувати їхні життя».

Нагадаємо, що нічна атака на Київ сьогодні була комбінованою: окупанти запустили як ракети, так і дрони. Сталися руйнування в житлових будинках, тривають пошуки людей під завалами.

Виникли пожежі в гаражах, адмінбудівлі, нежитлових будівлях. Через падіння уламків горіли авто та суха трава. Вогнеборці ліквідували загоряння.

Наразі у п'ятьох районах столиці триває ліквідація наслідків нічного обстрілу. Працюють психологи та кінологи ДСНС.

Внаслідок нічної атаки на столицю загинули десятеро людей. За попередніми даними, 63 людини постраждали, 42 госпіталізували до лікарні, серед них шестеро дітей.

У Бучанському районі Київщини внаслідок атаки пошкоджено п’ятиповерховий житловий будинок, горить магазин. Інформація про постраждалих не надходила.

Теги: Дональд Трамп Крим війна перемир'я

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Гарвардський університет подав до суду на адміністрацію Трампа
Гарвардський університет подав до суду на адміністрацію Трампа
22 квiтня, 07:41
У херсонських степах жінка захворіла, але продовжувала працювати та організовувати харчування бійців
Потрапила до шпиталю у 45-й день народження і через місяць померла. Згадаймо Аллу Яцюк
20 квiтня, 09:00
Як стверджує Путін, великоднє перемир’я почне діяти з 18:00 19 квітня
Путін оголосив великоднє перемир'я
19 квiтня, 16:58
Каллас зосередилася на ініціативі з постачання боєприпасів
Відправка боєприпасів до України. Каллас повідомила хороші новини
14 квiтня, 15:40
Глава МЗС Нідерландів разом із українською делегацією вшанував пам'ять загиблих захисників
До України прибув міністр закордонних справ Нідерландів
12 квiтня, 12:27
Володимир Даниленко розповів про ринок нерухомості
Ринок нерухомості в Україні під час війни: половина гравців у стані прихованого банкрутства
11 квiтня, 11:58
Президент США Дональд Трамп і лідер Китаю Сі Цзіньпін
Тарифи Трампа: Китай закликав закликав Вашингтон до «рівноправних консультацій»
5 квiтня, 08:27
Ситуація на фронті 3 квітня
Лінія фронту станом на 3 квітня 2025. Зведення Генштабу
3 квiтня, 22:54
Триває 1126-й день повномасштабної війни в Україні
Втрати ворога станом на 25 березня 2025 – Генштаб ЗСУ
25 березня, 07:22

Політика

Трамп заявив, що вже має «угоду» з Росією про мир. У цей час Україна була під обстрілами
Трамп заявив, що вже має «угоду» з Росією про мир. У цей час Україна була під обстрілами
Росія відмовилась видати сирійського диктатора Башара Асада – NYT
Росія відмовилась видати сирійського диктатора Башара Асада – NYT
Маск та Бессент влаштували бійку у Білому домі – Axios
Маск та Бессент влаштували бійку у Білому домі – Axios
Зеленський прибув до ПАР: з'явилися деталі про візит
Зеленський прибув до ПАР: з'явилися деталі про візит
Білий дім зробив гучну заяву про переговори щодо припинення війни
Білий дім зробив гучну заяву про переговори щодо припинення війни
Шмигаль розповів про переговори із міністром фінансів США Скотом Бессентом
Шмигаль розповів про переговори із міністром фінансів США Скотом Бессентом

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
207K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 24 квітня: ситуація на фронті
74K
Карта повітряних тривог України онлайн 24 квітня 2025
25K
Путін наказав готувати Росію до нових воєн
19K
Обшуки в ексзаступниці міністра економіки Панаіотіді: з'явилися нові деталі
17K
ЗСУ взяли в полон екзотичного окупанта (відео)
13K
У столичній багатоповерхівці зірвався ліфт з людиною всередині

Новини

24 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:01
РФ атакувала автобус в Марганці. У Лондоні пройшла зустріч коаліції охочих. Головне за 23 квітня
Вчора, 21:10
У Києві та низці областей оголошено відбій повітряної тривоги
Вчора, 15:55
23 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:01
Смерть Папи Римського та відступ військ РФ з околиць Покровська. Головне за 21 квітня
21 квiтня, 21:18
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
21 квiтня, 05:49

Прес-релізи

YouControl презентував перший в Україні модуль для комплексної оцінки ESG-ризиків компаній
YouControl презентував перший в Україні модуль для комплексної оцінки ESG-ризиків компаній
16 квiтня, 18:42
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua