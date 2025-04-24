Трамп заявив, що вже має «угоду» з Росією про мир. У цей час Україна була під обстрілами

«Я думаю, що у нас є угода зі сторони Росії. Ми повинні укласти угоду із Зеленським», – заявив президент США Трамп

На запитання, чи містить угода визнання США контролю РФ над Кримом, Трамп сказав: «Я просто хочу, щоб війна закінчилася. Мені байдуже»

Президент США Дональд Трамп заявив, що Росія нібито готова до укладення мирної угоди, і тепер справа за Україною. Як передає «Главком», про це він сказав 24 квітня, спілкуючись із журналістами в Овальному кабінеті. Саме у цей час Росія масовано атакувала Україну дронами та ракетами.

«Я думаю, що у нас є угода зі сторони Росії. Ми повинні укласти угоду із Зеленським. Я думав, що з ним буде легше мати справу. Поки що це було важче, але все нормально», – заявив президент США Трамп.

У відповідь на запитання про можливу зустріч з Володимиром Путіним у Саудівській Аравії Трамп заявив, що такий варіант можливий, хоча наразі не є підтвердженим.

«Я планую зустрітись з ним, можливо, але скоріше за все – ні. Але ми можемо зустрітись невдовзі після цього», – сказав Трамп.

На запитання журналістів, чи містить угода визнання США російського контролю над Кримом, Трамп відповів: «Я просто хочу, щоб війна закінчилася. Мені байдуже. Якщо вони обидва задоволені, вони обидва підписують угоду. У мене немає фаворитів. Я хочу укласти угоду. Я хочу врятувати їхні життя».

❗️В той час, коли агресор завдає чергового удару по мирних містах України, Трамп розповідає про домовленості з руськими



Заява Трампа щодо війни в Україні: По-моєму, Росія готова. Я думаю, у нас є угода з росією, ми повинні укласти угоду із Зеленським… Це більше про людяність. pic.twitter.com/Ef1Wvja5oD — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) April 24, 2025

Нагадаємо, що нічна атака на Київ сьогодні була комбінованою: окупанти запустили як ракети, так і дрони. Сталися руйнування в житлових будинках, тривають пошуки людей під завалами.

Виникли пожежі в гаражах, адмінбудівлі, нежитлових будівлях. Через падіння уламків горіли авто та суха трава. Вогнеборці ліквідували загоряння.

У Святошинському районі Києва рятувальники розбирають завали в житловій забудові 😱 pic.twitter.com/6UYPSAktFJ — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) April 24, 2025

Наразі у п'ятьох районах столиці триває ліквідація наслідків нічного обстрілу. Працюють психологи та кінологи ДСНС.

Внаслідок нічної атаки на столицю загинули десятеро людей. За попередніми даними, 63 людини постраждали, 42 госпіталізували до лікарні, серед них шестеро дітей.

У Бучанському районі Київщини внаслідок атаки пошкоджено п’ятиповерховий житловий будинок, горить магазин. Інформація про постраждалих не надходила.