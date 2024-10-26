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Іноземні військові зможуть обіймати в ЗСУ офіцерські посади

Степан Гафтко
glavcom.ua
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Іноземні військові зможуть обіймати в ЗСУ офіцерські посади
Іноземцям у ЗСУ дозволили обіймати керівні посади
фото з відкритих джерел

Президент Володимир Зеленський підписав законопроєкт стосовно офіцерської служби іноземців

Президент України Володимир Зеленський підписав закон, який дозволяє іноземцям служити в Збройних силах України на офіцерських посадах. Про це йдеться на сайті Верховної Ради.

Раніше іноземці та особи без громадянства могли займати лише посади рядових, сержантів і старшин.

Нагадаємо, 10 жовтня Верховна Рада ухвалила у другому читанні та в цілому законопроєкт про внесення змін до деяких законів України щодо контрактної військової служби іноземців та осіб без громадянства у Збройних силах, Державній спеціальній службі транспорту та Національній гвардії України (реєстр. №12023).

Цей закон був розроблений для вдосконалення законодавства, дозволяючи іноземцям і особам без громадянства проходити службу на офіцерських посадах у Збройних силах, Державній спеціальній службі транспорту та Нацгвардії України.

Нагадаємо, раніше парламент ухвалив урядовий законопроєкт №12023 щодо проходження військової служби за контрактом іноземцями та особами без громадянства у ЗСУ, Державній спецслужбі транспорту та Нацгвардії України.

Раніше,  17 вересня, Верховна Рада України внесла зміни до законопроєкту №12023 щодо порядку проходження військової служби за контрактом іноземцями та особами без громадянства. 

На початку вересня в уряді схвалили законопроєкт, який пропонує дозволити іноземцям та особам без громадянства обіймати офіцерські посади в Силах оборони. 

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Теги: Верховна Рада іноземці закон військові Володимир Зеленський парламент реєстр законопроєкт

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