Ізовітова наполягає на внесенні змін до законів, щоб посилити захист адвокатів



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Лідія Ізовітова вважає, що змін потребують і вже діючі статті Кримінально – процесуального кодексу, де йдеться про забезпечення права на захист.

Адвокат наголосила, що у законодавстві відсутній і механізм розповсюдження гарантій адвокатської діяльності на статус адвоката

У законі України «Про адвокатуру і адвокатську діяльність» гарантії адвокатської діяльності чітко прописані, проте питання їх забезпечення і досі неврегульоване.

На це звернула увагу голова голова Національної асоціації адвокатів України (НААУ) та Ради адвокатів України (РАУ) Лідія Ізовітова під час круглого столу на тему «Реформування законодавства про адвокатуру та адвокатську діяльність: міжнародні стандарти та європейський досвід», що відбувся в Інституті законодавства Верховної Ради України.

Ізовітова зазначила, що вирішити проблему забезпечення гарантій адвокатської діяльності можна внесенням змін до законодавства.

«Наприклад, всім відомо, що під час обшуку адвоката має бути присутній член Ради адвокатів регіону. Але в разі зафіксованих порушень та вилучених документів і об’єктів має бути чітке формулювання в тому числі і в Кримінально – процесуальному кодексі щодо того, чи можуть вони бути доказами в разі порушення порядку. Наразі, цього немає», - підкреслила Ізовітова.

Адвокат наголосила, що у законодавстві відсутній і механізм розповсюдження гарантій адвокатської діяльності на статус адвоката. Цю проблему вже не один рік піднімає адвокатська спільнота, але безрезультатно.

«У 2016 році адвокати стали такими ж учасниками правосуддя, що і судді та прокурори. Проте, у суддів є статус і їх гарантії не залежать від їх діяльності. Це і особисті гарантії, і гарантії членів їх сімей тощо. А у адвокатів цього немає. Тому ми вважаємо, що і наш статус потребує застосування до діяльності на рівні суддів чи прокурорів, тим більше, що статус адвоката надається пожиттєво», - зазначила адвокат.

Крім того, голова голова Національної асоціації адвокатів України (НААУ) та Ради адвокатів України (РАУ) вважає, що змін потребують і вже діючі статті Кримінально – процесуального кодексу, де йдеться про забезпечення права на захист.

«Враховуючи ту обставину, що ми сьогодні користуємося правами підозрюваних, обвинувачених, це стало певною мотивацією, щоб адвокатів почали «включати» в один кейс з їх підзахисними, ототожнювати і казати, що це злочинне угрупування. І гарантії хоч і є в законі, що не можна ототожнювати адвоката з клієнтом, але це має бути відображено і в інших процесуальних кодексах, бо потерпають від цього адвокати», - наголосила Ізовітова.