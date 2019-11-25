СБУ і ГПУ намагались провести обшуки у адвоката, який захищає естонського інвестора від рейдерства на Одещині



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Спецпризначенці повалили на землю адвоката Олександра Погорілого і заламали йому руки

Працівники СБУ та ГПУ порушили низку статей Кримінально-процесуального кодексу, йдеться у заяві Адвокатського об’єднання Barristers

В Одесі 22 листопада співробітники Служби безпеки України та Генеральної прокуратури намагалися провести обшуки у помешканні та автомобілі адвоката Олександра Погорілого.

Про це повідомило Адвокатське об’єднання Barristers.

Всі факти зафіксовані на відеозйомку. Адвокатське об’днання Barristers виклало їх на своєму сайті і сторінці Facebook.

«Здійснити обшук майна намагалися без дозволу слідчого судді. Крім того, не було підстав для термінового проникнення у помешкання без згоди власника задля проведення слідчих дій», - говорить на відео адвокат Катерина Грицак.

«Прокурор не надав документів на обшук, не ознайомив адвоката із приписом, не повідомив, хто є понятим. Це є порушенням українського законодавства», - зазначила Грицак.

На відео, оприлюдненому Barristers, видно, що коли правозахисник Олександр Погорілий сідав у свій автомобіль, працівник СБУ погрожував відкрити вогонь із вогнепальної зброї. На вимогу представитись і зафіксувати факт погрози життю прокурор спочатку мовчала, а потім почала захищати працівників СБУ.

На відеоматеріалах також зафіксовано, як спецпризначенці повалили на землю адвоката Олександра Погорілого і заламали йому руки. На питання адвоката «Чи це затримання?» йому відповіли «Ні», але продовжили заламувати руки, відбираючи ключі від автомобіля. Також СБУшники застосували силу і проти адвоката Катерини Грицак.

Адвокатське об’єднання Barristers офіційно висловило обурення через такі дії СБУ та ГПУ.

У відкритому зверненні до громадськості юристи вказали на низку процесуальних порушень:

розслідування кримінального правопорушення не відноситься до підслідності органів досудового розслідування СБУ

слідчий і прокурор не підтвердили свої повноваження у провадженні, не показали витяг з ЄРДР, а також доручення про розслідування у цьому кримінальному провадженні

правоохоронці намагалися незаконно проникнути в житло, не маючи для цього ухвали слідчого судді.

працівники СБУ погрожували застосувати зброю, незаконно затримали двох адвокатів (Погорілого і Грицак), втручалися в діяльність адвокатів, проникли у автомобіль без правових підстав і порушили право на захист.

Відтак працівники СБУ та ГПУ порушили низку статей Кримінально-процесуального кодексу, йдеться у заяві Адвокатського об’єднання Barristers.

Нагадаємо, Олександр Погорілий – адвокат бізнесмена з Естонії Марселя Віхманна, який в кінці 2013 року почав інвестиційний проект у Затоці вартістю близько €50 млн.

Передбачалося будівництво набережної, аквапарку, реконструкція системи водопостачання та водовідведення, будівництво готелів і створення сучасних майданчиків для проведення всеукраїнських та міжнародних фестивалів, концертів і культурних подій.

Утім пізніше з’ясувалось, що 12 га набережної хочуть вивести у приватну власність і таким чином відібрати в громади ці землі – про це на пресконференції 6 серпня заявив адвокат Олександр Погорілий і представник естонського інвестора Тонно Вакх.

Погорілий зазначав, що це сталось після того, як місцева мафія зажадала від естонського інвестора частку в бізнесі в розмірі 30%.

Після відмови майно Віхманна підпалювали близько 35 разів, а на адвоката Погорілого навіть організували замах. Як з’ясували правоохоронні органи, замовником вбивства був секретар селищної ради В'ячеслав Бокий, йому допомагав Юрій Христов, провадження щодо нього і ще трьох обвинувачених були передані до суду, але їх випустили з-під варти.

Представник естонського інвестора Тонно Вакх припускає, що на бізнесмена намагаються тиснути кримінальними справами під егідою ГПУ і СБУ.

Кейс бізнесу в Затоці вже став показовим для сотень інших інвесторів як негативний сигнал про неготовність влади України до прозорих європейських інвестицій, вважає представник естонського бізнесмена Марселя Віхманна.

Джерело: 112 Україна