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«Пасивна позиція грає на руку агресору»: українські євреї звернулися до Кнесету

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
«Пасивна позиція грає на руку агресору»: українські євреї звернулися до Кнесету
Через російську агресію десятки тисяч євреїв були змушені виїхати, сотні загинули
фото з відкритих джерел

З перших днів масштабного вторгнення українці сподівалися на розуміння й підтримку від Ізраїлю 

Українські євреї опублікували звернення до президента, уряду, Кнесету та громадянського суспільства держави Ізраїль. У ньому вони нагадали, що уже вісім місяців, відколи почалося повномасштабне вторгнення країни-терористки Росії в Україну, сподіваються на підтримку від Ізраїлю, однак пасивна позиція псевдо-нейтралітету, яку обійняв уряд Ізраїлю грає на руку агресору.

«Євреї України страждають від бойових дій, окупації та воєнних злочинів російської армії так само, як і весь український народ, органічною частиною якого вони є. Десятки тисяч євреїв були змушені виїхати, сотні загинули. Переважна більшість із них – мирні громадяни, наздогнані російськими ракетами, бомбами та снарядами у власних будинках, дорогою на роботу, під час евакуації. Знищуються та пошкоджуються об’єкти єврейської громадської інфраструктури по всій країні – меморіали пам’яті жертв Голокосту, цвинтарі, синагоги. Від ракетних обстрілів постраждали синагоги не лише у зоні боїв (як у Харкові та Маріуполі), а й у містах, розташованих за десятки та сотні кілометрів від лінії фронту, таких як Запоріжжя та Чортків Тернопільської області на заході країни», – йдеться в повідомленні.

У зверненні йдеться, що США, Європа, всі цивілізовані країни вільного світу надають фінансову, гуманітарну та військово-технічну допомогу українському народу й українській армії. Надання Україні озброєння, що допомагає Збройним силам України здобути якнайшвидшу перемогу – основний фактор, що допомагає наблизити довгоочікуваний мир. Однак уряд Ізраїлю відмовляється допомогти захистити українських євреїв та всю Україну від агресорів.

«Щодня на наші міста обрушуються десятки безпілотників іранського походження. Ізраїль безумовно має технології ефективної боротьби з подібною загрозою. Допоможіть Україні зменшити кількість невинних жертв нелюдської аґресії. Займіть своє місце на світлій і справедливій стороні історії», – закликають євреї.

Наразі під зверенням106 підписів, збір підписів триває. 

Нагадаємо, напередодні президент України Володимир Зеленський після засідання Ставки головнокомандувача звернувся до Ізраїлю з закликом відреагувати на участь Ірану у війні Росії проти України. 

До слова, в Україні вже загинули 10 іранських інструкторів, які консультували російських військових щодо запуску дронів. 

Як відомо, Ізраїль надав Україні розвідувальні дані, необхідні для боротьби з безпілотниками, які нібито поставляються Іраном Росії. 

За словами керівника головного управління розвідки Міноборони генерал-майора Кирила Буданова, Росія замовила декілька партій дронів-камікадзе в Ірану для атак на Україну.

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Теги: Запоріжжя Ізраїль Європа українці технології озброєння

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