Як безпечно відпочивати біля водойм: поради від поліцейських

Поліцейські наголошують, що батькам необхідно систематично проводити бесіди та інструктажі дітям щодо поводження на воді

Літні канікули тривають, а це час відпочинку не тільки вдома, але й біля водойм. Національна поліція України наголошує, для того аби цей період був приємним і безпечним для дітей пам'ятай про безпеку на воді.

Як безпечно відпочивати біля водойм:

правильно обирай місця для купання, це мають бути облаштовані пляжі; діти повинні купатися обов’язково під наглядом дорослих; не можна запливати за обмежувальні знаки; слід дуже обережно поводитися на надувних матрацах та іграшках, особливо, коли є вітер або сильна течія; якщо течія вас підхопила, не панікуйте, треба пливти за течією, поступово і плавно повертаючи до берега; температура води має бути не нижче +17°C; не треба купатися довго, краще купатися декілька разів по 20-30 хв; не подавайте без потреби сигналів про допомогу; не пірнайте під людей, не хапайте їх за ноги; не слід купатися наодинці; не підпливайте до пароплавів і катерів; не стрибайте та не пірнайте головою вниз; не перепливайте водойми чи річки з будь-яких підстав, не відома яка течія далі від берега та чи вистачить сил.

Поліцейські додають, що батькам необхідно систематично проводити бесіди та інструктажі дітям щодо поводження на воді та не залишати їх без візуального нагляду.

Нагадаємо, що за минулі вихідні, 20-21 липня, в Україні сталася серія трагічних випадків на воді, внаслідок яких загинуло 24 людини, включаючи одну дитину. Про це повідомила речниця Державної служби з надзвичайних ситуацій Світлана Водолага в ефірі національного телемарафону.

Нагадаємо, на Берегівщині, Закарпатської області, вода забрала життя одразу двох дітей.

До слова, двоє підлітків втопилися в ставку у селі Сутківці Хмельницького району.