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Трагедія на Хмельниччині: під час купання потонули двоє підлітків

Надія Карбунар
glavcom.ua
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Трагедія на Хмельниччині: під час купання потонули двоє підлітків
Медикам, на жаль, не вдалося реанімувати дітей
фото: скріншот із відео

На місці інциденту з рідними загиблих працювали психологи ДСНС

Двоє підлітків втопилися в ставку у селі Сутківці Хмельницького району. Про це інформує ДСНС України.

Ще до прибуття надзвичайників, медики дістали з води тіло хлопчика 2010 року народження та розпочали реанімаційні заходи, які, на жаль, не дали результату.

Окрім того, на місце події для пошуку іншого підлітка було залучено водолазів ДСНС Хмельниччини. Вони обстежили акваторію ставка та підняли на поверхню тіло дівчинки 2013 року народження.

На місці інциденту з рідними загиблих працювали психологи ДСНС.

Як повідомлялося, у селі Бережонка Вижницького району двоє дітей впали з кладки, коли переходили річку. 15-річний хлопець зміг вибратися з води, а восьмирічна дівчинка впала у воду. Як зазначалося, двоє дітей віком 15 і 8 років йшли зі школи через кладку річки Бережонка. На кладці поламалася дошка і вони впали в річку.

Теги: потонули Хмельниччина водойма рятувальники

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