Білий дім відреагував на операцію ЗСУ в Курській області

Вашингтон намагається краще зрозуміти цілі та стратегію ЗСУ в Курській області

США переконані: українська армія не порушувала обмежень, накладених на удари вглиб російської території американською зброєю

США підтримують зв’язок із українською стороною на тлі операції ЗСУ в Курській області. До інших коментарів Вашингтон наразі не готовий. Про це заявив радник Білого дому з комунікацій у сфері нацбезпеки Джон Кірбі, передає «Голос Америки».

«Я думаю, що залишу тут місце, аби дозволити Україні так чи інакше говорити про свої воєнні операції. Ми підтримуємо зв’язок із нашими українськими колегами та працюємо над тим, щоб краще зрозуміти, що вони роблять, які їхні цілі, яка їхня стратегія», – пояснив представник Білого дому.

Утім, Кірбі відмовився охарактеризувати ситуацію в Курській області, пояснивши це тим, що варто дочекатися, поки у Вашингтона буде краще уявлення про події на території російського регіону.

Також радник Білого дому запевнив, що українська армія не порушувала обмежень, які США наклали на удари вглиб російської території американською зброєю.

«Вони (українці– ред.) використовують її (американську зброю, – ред.) в зоні, де ми раніше казали, що вони можуть використовувати зброю США для транскордонних ударів. Кінцева мета тут – допомогти Україні захистити себе, і ми просто подивимося, що про це скаже Україна», – додав він.

Нагадаємо, у Курській області бойові дії ведуться за кілька десятків кілометрів від Курчатова, де розташована Курська АЕС. ЗСУ взяли населені пункти Козачія Локня, Мирний, Круглик і Бондарівка. На півдні українські з'єднання увійшли в Мартинівку і зв'язали там війська в бою. Одночасні бої велися при вході в Коренево, а також робилися спроби зайняти Ольгівку з Крем'яним.

Відомо, що російський диктатор Володимир Путін провів оперативну нараду з постійними членами Радбезу через ситуацію на Курщині.

До слова, Міністерство оборони РФ вже не заперечує, що бої у Курській області РФ дійшли до міста Суджа.

Також міністерство оборони РФ виділило додаткові реактивні системи залпового вогню, артилерію і важку гусеничну техніку для знищення підрозділів ЗСУ в Суджанському районі.