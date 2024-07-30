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Королі Facebook. Топ-10 політиків, які найбільше витрачаються на рекламу у соцмережі

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Рух Чесно, Ярослава Нікітюк glavcom.ua
Королі Facebook. Топ-10 політиків, які найбільше витрачаються на рекламу у соцмережі
колаж: chesno.org

Хто обійшов відомих любителів піару, мажоритарника Антона Яценка та лідера «Європейської солідарності» Петра Порошенка?

Десятка лідерів із витрат на політичну рекламу у Facebook у 2024 році має неочікуваний вигляд. У ній немає відомих топ-політиків, як-от голів парламентських фракцій чи лідерів партій.

Проте серед них виявилися деякі народні депутати Верховної Ради та політики місцевого рівня – депутати, голова однієї з обласних рад. Зачаївся серед спраглих до самореклами і ексмер Києва Леонід Черновецький.

Хтось охоче піарив свою діяльність, хтось вітав жінок зі «святом краси» 8 березня, а хтось з офіційної сторінки рекламував свій сімейний благодійний фонд.

Хто з політиків найбільше витратився на рекламу у Facebook та що саме вони доносили аудиторії – у матеріалі руху «Чесно».

Перша п’ятірка

Перша п’ятірка політиків, що купували рекламу у Facebook, за перше півріччя 2024 року витратили разом $15,5 тис. Це народні депутати, теперішні та колишні посадовці.

Королі Facebook. Топ-10 політиків, які найбільше витрачаються на рекламу у соцмережі фото 1

Лідером із витрат на політичну рекламу у Facebook у першій половині 2024 року виявився скандально відомий колишній мер Ірпеня Володимир Карплюк, який наразі є головою Інвестиційної ради Ірпеня та очільником партії «Нові обличчя».

Протягом січня – червня 2024 року Карплюк витратив на рекламу у соцмережах понад $5,2 тис. (понад 200 тис. грн).

Він переважно рекламував свої сторінки у Facebook, Instagram та Twitter (X). Мовляв, там можна дізнатися «першим важливі новини міста та району».

Королі Facebook. Топ-10 політиків, які найбільше витрачаються на рекламу у соцмережі фото 2

У червні цього року ж Карплюк рекламував відео, де пояснював, «чому в Ірпені продовжують красти на зарплатах». Цікаво, що сам Карплюк є фігурантом низки антикорупційних розслідувань. Наприклад, справи щодо дерибану землі у Приірпінні увійшли до топ-5 справ, на які рух «Чесно» звертав увагу у 2016 році.

Королі Facebook. Топ-10 політиків, які найбільше витрачаються на рекламу у соцмережі фото 3

Другою за величиною витрат на рекламу є Facebook-сторінка ще одного скандально відомого політика із Приірпіння, нардепа від «Слуги народу» Олександра Горобця. Він пройшов до парламенту як мажоритарник від округу №95, який включає Києво-Святошинський район та Приірпіння.

Цікаво, що на виборах по округу №95 Горобець змагався з уже згаданим колишнім мером Ірпеня Володимиром Карплюком. Загалом у 2024 році Олександр Горобець витратив на рекламу у Facebook майже $2,8 тис. І публікував він переважно новини.

Королі Facebook. Топ-10 політиків, які найбільше витрачаються на рекламу у соцмережі фото 4

Трійку лідерів за витратами закриває ще один скандальний політик із Реєстру зрадників «Чесно», ексмер Києва Леонід Черновецький. У 2022 році Офіс Генерального прокурора повідомив йому про підозру у публічних закликах та розповсюдженні матеріалів із закликами до зміни меж території та державного кордону України. На наступний день після повномасштабного вторгнення росіян він ​закликав визнати кордони «ДНР» та «ЛНР».

Черновецький витратив на рекламу у Facebook понад $2,6 тис. Усі рекламовані дописи російськомовні. Є посилання на сайт Euronews, де у 2018 році було розміщено сюжет про військові навчання дітей у Криму без згадки про те, що півострів незаконно анексований Росією.

Королі Facebook. Топ-10 політиків, які найбільше витрачаються на рекламу у соцмережі фото 5

Народний депутат-мажоритарник із Вінниччини Микола Кучер, сват народної артистки Оксани Білозір та батько народної депутатки Лариси Білозір, витратив на рекламу у Facebook $2,5 тис. Із серпня 2019 року по червень 2020 року він був членом депутатської групи «За майбутнє», а нині входить до групи «Довіра».

У бібліотеці реклами видно, що він рекламував поїздки «до армійців на передову» і що завозив «військовим FPV-дрони, Mavic та гостинці з дому».

Королі Facebook. Топ-10 політиків, які найбільше витрачаються на рекламу у соцмережі фото 6

Серед політиків, які рекламувалися у Facebook, є голова Хмельницької обласної ради Віолета Лабазюк. Вона витратила на рекламу майже $2,4 тис.

Віолетта Лабазюк є дружиною нардепа-мажоритарника із Хмельниччини Сергія Лабазюка (група «За майбутнє»). Сама вона також пройшла до обласної ради від політичної партії «За майбутнє», яку пов’язували з олігархом Ігорем Коломойським.

Дописи зі своєї офіційної сторінки Лабазюк рекламувала доволі активно і часто. Лише за січень 2024 року зафіксовано понад 50 дописів, які вона охопила рекламою. Переважно вони стосувалися її діяльності як голови обласної ради. Наприклад, Лабазюк писала про вручення грамоти від Хмельницької обласної ради, інформувала про ворожі атаки або про те, коли здійснює прийом громадян.

Королі Facebook. Топ-10 політиків, які найбільше витрачаються на рекламу у соцмережі фото 7

Але крім цього зі своєї офіційної сторінки вона рекламувала діяльність благодійного фонду сімʼї Лабазюк «Ми поруч». До прикладу, писала, що команда фонду «отримала та готує до видачі чергову партію тактичного взуття для земляків на фронті».

Королі Facebook. Топ-10 політиків, які найбільше витрачаються на рекламу у соцмережі фото 8

Рух «Чесно» порахував, що протягом шести місяців 2024 року Лабазюк з офіційної сторінки охопила рекламою понад 70 дописів про діяльність сімейного фонду.

Другий ешелон

Наступна п’ятірка політиків витратила на рекламу – люди, які зайняли у цьому рейтингу місця із шостого по десяте – загалом заплатили $10 тис.

Королі Facebook. Топ-10 політиків, які найбільше витрачаються на рекламу у соцмережі фото 9

Майже $2,2 тис/ на рекламу було витрачено зі сторінки Олександра Вілкула, екснардепа Верховної Ради V, VI та VIII скликань. Він був головою Дніпропетровської ОДА у 2010–2012 роках. До Верховної Ради VIII скликання пройшов від забороненого «Опозиційного блоку»

Вілкул рекламував переважно дописи зі звітами про допомогу ЗСУ, але між тим поширив і допис за березень, де вітав жінок «із чудовим святом весни та краси». У ньому він писав, що «українки, а зокрема криворожанки, є найкрасивішими жінками нашої планети – це факт!».

Королі Facebook. Топ-10 політиків, які найбільше витрачаються на рекламу у соцмережі фото 10

Зазначимо, поширюючи допис із привітанням жінок «зі святом краси», Олександр Вілкул фактично протранслював сексистську та радянську концепцію цього свята, яка не має нічого спільного зі справжнім змістом Міжнародного жіночого дня.

Понад $2 тис. протягом шести місяців на рекламу витратив і перший заступник ірпінського міського голови Андрій Кравчук. У 2020 році він балотувався до Ірпінської міської ради від партії «Нові обличчя». Очільником же партії, нагадаємо, є лідер за витратами на рекламу у Facebook Володимир Карплюк.

На початку року Кравчук вітав людей зі святом Водохреща, а в інші місяці писав про діяльність ради, її виконавчого комітету і новини про Ірпінь. Також запрошував підписатися на свій Telegram-канал.

Королі Facebook. Топ-10 політиків, які найбільше витрачаються на рекламу у соцмережі фото 11

Трохи більше $2 тис. на рекламу витратила і народна депутатка Лариса Білозір. Як самовисуванка вона представляє 15-й мажоритарний виборчий округ (Вінниччина) і є донькою вище згаданого Миколи Кучера, який також вкладається у рекламу в соцмережах. Із серпня 2019 року по червень 2020 року була членкинею депутатської групи «За майбутнє».

З бібліотеки реклами видно, що вона писала про свою діяльність та вітала людей зі святами.

Королі Facebook. Топ-10 політиків, які найбільше витрачаються на рекламу у соцмережі фото 12

Витрачався на рекламу і Павло Жебрівський, народний депутат IV, V та VI скликань. Він був головою Донецької обласної військово-цивільної адміністрації, проте у 2018 році подав у відставку. Тоді його ж нагородили орденом Ярослава Мудрого «за значний особистий внесок у державне будівництво, багаторічне сумлінне служіння українському народові».

На своїй сторінці у Facebook він вказує, що є президентом військово-цивільної спілки «Бойове Братерство України».

У 2024 році Жебрівський витратив на рекламу майже $2 тис. Переважно він шерив власні думки із різних приводів. Наприклад, писав, у чому різниця між владою і державою; критикував новорічне звернення Володимира Зеленського; розповідав, «яка інформаційна політика потрібна українцям» та «як порозумітися з Польщею».

Королі Facebook. Топ-10 політиків, які найбільше витрачаються на рекламу у соцмережі фото 13

Закриває десятку лідерів із витрат на рекламу у Facebook народний депутат України від фракції «Слуги народу» Богдан Кицак, мажоритарник із Житомирщини. На рекламу він витратив $1,6 тис.

Він часто поширював дописи про збір на дрони-камікадзе.

Королі Facebook. Топ-10 політиків, які найбільше витрачаються на рекламу у соцмережі фото 14

Зазначимо, що до першої десятки не увійшли нардеп-мажоритарник із Черкаської області Антон Яценко, голова фракції «Слуги народу» у Миколаївській міській раді Тетяна Домбровська та лідер партії «Європейська солідарність» Петро Порошенко. Кожен із них витратив на рекламу у Facebook понад $1 тис.

Щодо Петра Олексійовича, то він частіше шерив відео, у тому числі власні інтерв’ю телеканалу «Прямий».

Королі Facebook. Топ-10 політиків, які найбільше витрачаються на рекламу у соцмережі фото 15

Як бачимо, у 2024 році активність у рекламуванні своїх сторінок у Facebook проявили маловідомі політики, представники різних партій, рад та регіонів.

Цікаво, що найщедрішими рекламодавцями виявилися люди, які пов’язані з Ірпенем – до першої десятки потрапили колишній мер міста Володимир Карплюк, перший заступник теперішнього мера Андрій Кравчук та Олександр Горобець, який представляє Приірпіння у Верховній Раді. Ці троє витратили на рекламу понад $10 тис., у той час, як решта семеро політиків – $15,5 тис.

Ярослава Нікітюк, рух «Чесно»

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Теги: соцмережі реклама Україна партії політика

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