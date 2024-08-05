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РФ візьме участь у другому Саміті миру? Депутат Держдуми назвав умову

Наталія Порощук
glavcom.ua
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РФ візьме участь у другому Саміті миру? Депутат Держдуми назвав умову
Олексій Чепа прокоментував другий Саміт миру
фото: РИА

«Ми не чуємо жодної пропозиції, яка могла б нас влаштувати, зате бачимо постачання американських винищувачів F-16 і удари, що продовжуються, по російській території», – Олексій Чепа

РФ візьме участь у другому Глобальному саміті миру щодо України в разі, якщо буде чітко озвучено порядок денний заходу. Про це в коментарі lenta.ru повідомив депутат Державної думи РФ Олексій Чепа.

«Сьогодні ми бачимо, що Україна робить з другого Саміту чергове шоу: немає ні чіткого порядку денного, ні нормальної організації заходу. А Росія не братиме участі без наявності конкретного порядку денного та обліку вимог, про які говорив президент країни», – заявив Олексій Чепа.

Депутат Держдуми додав, що наразі підготовка до другого Саміту, на якому передбачається участь РФ, «має декларативний характер, що демонструє відсутність в української сторони реальної готовності до врегулювання конфлікту».

«У таких умовах діалог навряд чи вийде. Ми не чуємо жодної пропозиції, яка могла б нас влаштувати, зате бачимо постачання американських винищувачів F-16 і удари, що продовжуються, по російській території», – зазначив Олексій Чепа.

Нагадаємо, що раніше прессекретар очільника Кремля Дмитро Пєсков заявив, що наразі Саміту миру за участі Росії не планується, бо його країна не довіряє українській владі. 

Також, міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що обговорення щодо проведення другого Саміту миру містить підходи, які є неприйнятними для Росії та «багатьох інших» держав. 

До слова, Сполучені Штати Америки підтримають рішення України залучити Росію до проведення другого Саміту миру, якщо участь представників РФ ініціює українська сторона. 

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Теги: саміт росія росіяни Україна війна

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