Трагедія на Закарпатті: потонули одразу двоє дітей (фото)
Водолази ДСНС вилучили тіла дівчат та передали їх працівникам поліції
На Берегівщині, Закарпатської області, вода забрала життя одразу двох дітей. Про це повідомляє ДСНС.
«Подія сталася вчора у с. Батрадь, на Берегівщині. Як стало відомо, четверо подружок 10-12 років гуляли, аж раптом одна із них послизнулась та впала у воду. Двоє дівчат пірнули слідом, аби допомогти. Перша змогла випливти, однак інші двоє зникли на глибині. Водолази ДСНС вилучили тіла загиблих та передали їх працівникам поліції», – йдеться у повідомленні.
У ДСНС зауважують, що статистика загибелі на воді дорослих і дітей невпинно «зростає».
Нагадаємо, двоє підлітків втопилися в ставку у селі Сутківці Хмельницького району.
Також під час пошукової операції на озері у селі Нове Давидково Мукачівського району було знайдено тіла двох дітей восьми і дев’яти років.
Як повідомлялося, у селі Бережонка Вижницького району двоє дітей впали з кладки, коли переходили річку. 15-річний хлопець зміг вибратися з води, а восьмирічна дівчинка впала у воду. Як зазначалося, двоє дітей віком 15 і 8 років йшли зі школи через кладку річки Бережонка. На кладці поламалася дошка і вони впали в річку.
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