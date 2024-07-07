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Трагедія на Закарпатті: потонули одразу двоє дітей (фото)

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Трагедія на Закарпатті: потонули одразу двоє дітей (фото)
Статистика загибелі на воді дорослих і дітей невпинно «зростає»
фото: ДСНС

Водолази ДСНС вилучили тіла дівчат та передали їх працівникам поліції

На Берегівщині, Закарпатської області, вода забрала життя одразу двох дітей. Про це повідомляє ДСНС.

«Подія сталася вчора у с. Батрадь, на Берегівщині. Як стало відомо, четверо подружок 10-12 років гуляли, аж раптом одна із них послизнулась та впала у воду. Двоє дівчат пірнули слідом, аби допомогти. Перша змогла випливти, однак інші двоє зникли на глибині. Водолази ДСНС вилучили тіла загиблих та передали їх працівникам поліції», – йдеться у повідомленні.

Трагедія на Закарпатті: потонули одразу двоє дітей (фото) фото 1

У ДСНС зауважують, що статистика загибелі на воді дорослих і дітей невпинно «зростає».

Нагадаємо, двоє підлітків втопилися в ставку у селі Сутківці Хмельницького району.

Також під час пошукової операції на озері у селі Нове Давидково Мукачівського району було знайдено тіла двох дітей восьми і дев’яти років.

Як повідомлялося, у селі Бережонка Вижницького району двоє дітей впали з кладки, коли переходили річку. 15-річний хлопець зміг вибратися з води, а восьмирічна дівчинка впала у воду. Як зазначалося, двоє дітей віком 15 і 8 років йшли зі школи через кладку річки Бережонка. На кладці поламалася дошка і вони впали в річку.

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Теги: ДСНС Закарпаття вода діти смерть смерть на воді

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