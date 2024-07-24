Олімпійські ігри у Парижі: де дивитися трансляції змагань в Україні

В Україні Олімпіаду транслюватимуть регіональні канали Суспільного, канал Суспільне Спорт та ресурс Megogo

У п'ятницю, 26 липня, пройде офіційна церемонія відкриття Олімпіади у Парижі. Вже сьогодні, 24 липня, розпочалася змагальна частина головного старту чотириріччя.

Олімпійські ігри в Парижі триватимуть до 11 серпня.

Де дивитися гру Олімпіаду в Україні

Олімпійські ігри в Україні транслюватимуть регіональні канали Суспільного, канал Суспільне Спорт та ресурс Megogo. Результати змагань також доступні на офіційному сайті Олімпійських Ігор.

Сьогодні, 24 липня, о 20:00 за київським часом поєдинком з Іраком на Олімпіаді стартують українські футболісти. Фаворитами матчу, безперечно, є українці, однак опоненти є досить небезпечними. Зі складом української команди ви можете ознайомитися за посиланням.

Нагадаємо, Україна буде представлена на Олімпіаді практично в усіх видах спорту, крім ігрових. Водночас збірна з футболу вперше за час незалежності виступить на Іграх.

До слова, Міжнародний олімпійський комітет опублікував остаточний список з 15 спортсменів з російськими паспортами, які візьмуть участь в Олімпійських іграх. Країна-агресор буде представлена в п'яти видах спорту.