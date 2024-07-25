Росія вперше застосувала ФАБ-1500 по Купʼянщині: деталі

Дальність запуску ФАБ-1500 становить 50-60 км

Сьогодні, 25 липня, зранку армія РФ вперше застосувала ФАБ-1500 по Куп’янськ-Вузловому. Внаслідок авіаудару був поранений 52-річний чоловік. Про це повідомляє очільник Харківської ОДА Олег Синєгубов.

«Це – надзвичайно потужна бомба, яка здатна спричиняти серйозні руйнування. Бомби ФАБ-1500 значно більші, ніж ФАБ-250 чи ФАБ-500 і мають більший радіус ураження», – наголошує Синєгубов.

За словами очільника Харківської ОДА, дальність запуску такої бомби становить 50-60 км. ЇЇ запускає літак Су-34, як й інші керовані авіабомби.

«Не виключаємо, що такими бомбами ворог завдаватиме ударів і по Харкову», – попередив Синєгубов.

Нагадаємо, що сьогодні зранку, 25 липня, російські війська обстріляли з артилерії селище Подоли Харківської області. Загинув 48-річний чоловік.

До слова, щомісяця країна-окупант виробляє близько 50 крилатих ракет X-101. Про це повідомила пресслужба Головного управління розвідки Міністерства оборони.