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Карта бойових дій в Україні станом на 19 листопада 2024 року

Степан Гафтко
glavcom.ua
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Карта бойових дій в Україні станом на 19 листопада 2024 року
Ситуація на фронті 19 листопада
фото з відкритих джерел

Під Вовчанськом росіяни втратили майже 90 військових

Російські загарбники протягом минулої доби завдали по території України два ракетні удари із використанням двох ракет, 65 авіаударів, скинувши 97 керованих авіаційних бомб. Крім цього, залучили для ураження 678 дронів-камікадзе та здійснили понад 3930 обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах.

Карта бойових дій в Україні станом на 19 листопада 2024 року фото 1

Новини війни в Україні

Загалом від початку минулої доби відбулося 135 бойових зіткнень. Українські захисники продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися в глибину нашої території, завдаючи йому вогневого ураження. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

Найбільш інтенсивні бої відбуваються на Курахівському та Покровському напрямку.

На Харківському напрямку

Противник шість разів штурмував позиції наших підрозділів у районі Вовчанська, Сили оборони відбили всі спроби противника просунутись вперед.
За наявними даними за сьогодні на даному напрямку противник втратив 89 військовослужбовців вбитими та пораненими, окрім того українські воїни знищили 31 БпЛА, дві одиниці автомобільного та дві - спеціального транспорту окупантів. Також пошкодили танк, дві артилерійські системи та 11 автомобілів.

Карта бойових дій в Україні станом на 19 листопада 2024 року фото 2
мапа: deepstatemap

На Куп’янському напрямку

Ворог проводив наступальні дії біля Кругляківки та Лозового. Українські захисники зупинили всі дев’ять ворожих атак.

Карта бойових дій в Україні станом на 19 листопада 2024 року фото 3
мапа: deepstatemap

На Лиманському напрямку

Російські загарбники чотири рази штурмували позиції Сил оборони поблизу Новолюбівки, Торського та Білогорівки, отримали відсіч.

Карта бойових дій в Україні станом на 19 листопада 2024 року фото 4
мапа: deepstatemap

На Торецькому напрямку

Відбулося чотири боєзіткнення. Ворог штурмував позиції українських підрозділів біля Щербинівки та в районі Торецька. Всі атаки агресора відбито.

Карта бойових дій в Україні станом на 19 листопада 2024 року фото 5
Фото: deepstatemap

На Покровському напрямку

Від початку минулої доби, противник 35 разів атакував у районах Миролюбівки, Променя, Лисівки, Петрівки, Пустинки та Новоолексіївки. Наші захисники відбили 27 штурмів, ще вісім боєзіткнень продовжуються.
Сьогодні на цьому напрямку, за попередніми даними, було знешкоджено 285 окупантів, з них 119 - безповоротно. Також знищено танк, три артсистеми, дев’ять автомобілів та два мотоцикли, окрім цього пошкоджено три танка, дві гармати, три бойових броньованих машини, дві одиниці автомобільного транспорту та два мотоцикли.

Карта бойових дій в Україні станом на 19 листопада 2024 року фото 6
мапа: deepstatemap

На Курахівському напрямку

Ворог здійснив 26 спроб прорвати нашу оборону поблизу населених пунктів Берестки, Сонцівка, Вознесенка, Дальнє, Єлизаветівка, Катеринівка та Антонівка. Шістнадцять боєзіткнень завершено, ще десять - досі продовжуються.

Карта бойових дій в Україні станом на 19 листопада 2024 року фото 7
мапа: deepstatemap

На Времівському напрямку

Противник 14 разів атакував наші підрозділи біля Трудового, Роздольного, Макарівки, Рівнополя та Новодарівки. Українські захисники стійко тримають оборону, досі триває вісім бойових зіткнень.

Карта бойових дій в Україні станом на 19 листопада 2024 року фото 8

На Придніпровському напрямку

Також вісім разів ворог марно атакував наших оборонців на Придніпровському напрямку.

Карта бойових дій в Україні станом на 19 листопада 2024 року фото 9
мапа: deepstatemap

На Курщині Сили оборони відбили дев’ятнадцять штурмів російських загарбників, бої не припиняються.
На інших напрямках – без особливих змін.
Генштаб відзначив воїнів 102-ї окремої бригади територіальної оборони імені полковника Дмитра Вітовського, які ефективно нищать ворога, завдаючи йому вагомих втрат у живій силі та техніці.

Нагадаємо, триває 1000-й день повномасштабної війни в Україні.

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Теги: Генштаб машини ворог росіяни війна росія ЗСУ окупанти

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