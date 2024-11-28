У Румунії кандидати у президенти оскаржують результати першого туру виборів

У разі анулювання результатів Конституційним судом нове голосування має відбутися через два тижні

Кандидати Себастьян Попеску та Крістіан Тергеш подали до Конституційного суду Румунії запити щодо скасування результатів першого туру президентських виборів. Про це повідомляє Digi24.

Так, Попеску заявляє про нечесну перемогу ультраправого кандидата Келіна Джеорджеску, якого звинувачує в порушенні правил фінансування виборчої кампанії, приховуванні джерел коштів і маніпуляціях через TikTok. За його словами, така активність могла бути підтримана з-за кордону, зокрема через китайський офіс TikTok, і спрямована на дестабілізацію Румунії.

Тергеш, своєю чергою, заявляє про порушення виборчих правил під час кампанії на підтримку проєвропейської кандидатки Елени Ласконі, яка вийшла до другого туру. Він стверджує, що агітація тривала, коли виборчі дільниці в західній півкулі ще працювали.

Також він закликає перевірити 200 тис. недійсних бюлетенів, які могли вплинути на розподіл голосів між Ласконі та прем’єр-міністром Марчелом Чолаку, який подав у відставку після поразки.

Суд розгляне їхні звернення 28 листопада об 11:00.

Румунське законодавство передбачає, що в разі анулювання результатів виборів Конституційним судом нове голосування має відбутися через два тижні після ухвалення відповідного рішення.

Нагадаємо, на президентських виборах у Румунії неочікувано вийшов у лідери ультранаціоналістичний кандидат Келін Георгеску. Свого часу він стверджував, що ЄС і НАТО не представляють належним чином румунські інтереси, і заявляв, що війна Росії в Україні, сусідній з Румунією, маніпулюється американськими військовими компаніями. Також він казав, що відчуває близькість до російської культури і назвав Путіна «людиною, яка любить свою країну».

Після цього чинний прем’єр-міністр Румунії Марчел Чолаку подав заяву про відставку з поста очільника Соціал-демократичної партії. Це сталося після того, як він не зміг вийти у другий тур президентських виборів та фінішував третім.

А проєвропейська кандидатка на пост президента Румунії Елена Ласконі закликала підтримати її кандидатуру, аби запобігти поверненню Румунії у зону впливу Росії.