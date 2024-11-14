Міноборони ініціює перевірку установ, які проводять ВЛК

Від початку 2024 року Служба безпеки України відкрила 14 кримінальних проваджень стосовно протиправних дій співробітників військово-лікарських комісій

Перевірки мають на меті забезпечити належне виконання правил мобілізації та медичних стандартів

Міністерство оборони України ініціює перевірку установ, які проводять військово-лікарську комісію, використовуючи спеціальні інспекційні механізми. Про це заявив речник Міноборони Дмитро Лазуткін в ефірі телемарафону.

«Ясна річ, деякі речі потребують перевірки. Такі перевірки покликані забезпечити належне виконання правил мобілізації та медичних стандартів як таких, щоб порушень не було як явища», – сказав Лазуткін.

За словами речника Міністерства оборони, відомство дуже чутливо ставиться до цього питання. Крім того, Лазуткін пояснив, що відповідальність за порушення в процесі мобілізації розподіляється з огляду на етап, на якому це порушення сталося.

«Якщо порушення сталося на етапі медичного огляду, відповідальність лежить на Міністерстві охорони здоров’я та Національній службі здоров'я України у рамках укладених договорів. Якщо неправильно винесено висновок ВЛК про придатність до служби, наприклад, це є відповідальністю ВЛК, і реагування вже має здійснювати Міністерство оборони України», – каже він.

Нагадаємо, військовозобов'язані громадяни, які раніше мали статус «обмежено придатний», повинні повторно пройти військово-лікарську комісію (ВЛК). Це потрібно зробити до 5 лютого 2025 року.

Раніше «Главком» зібрав повний перелік хвороб, які є підставою для прийняття рішення ВЛК про непридатність до військової служби і виключення з військового обліку.

До слова, в Україні змінилися правила проходження військово-лікарської комісії.