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Самі захочуть до війська. Міноборони готує для 18-25-річних мотиваційні контракти

Олена Зварич
glavcom.ua
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Самі захочуть до війська. Міноборони готує для 18-25-річних мотиваційні контракти
З 1 січня 2025 року в Україні скасовується строкова служба
фото з відкритих джерел

Контракт буде розрахований на один рік: «кругла» сума підйомних плюс соціальний пакет

Чоловіків, які не досягли офіційно встановленого мобілізаційного віку, 18-25 років, планують стимулювати до добровільного вступу до лав ЗСУ шляхом запровадження системи мотиваційних контрактів. Як повідомили «Главкому» джерела в Генеральному штабі ЗСУ, умови таких контрактів зараз розробляють у Міністерстві оборони.

За попередньою інформацією, молодим чоловікам 18-25 років пропонуватимуть підписати контракт терміном на один рік (півторамісячне проходження базової загальновійськової підготовки, тобто перебування у навчальному центрі, входитиме у цей термін). Молодих добровольців планують забезпечити на старті служби значною сумою «підйомних» виплат. За деякими даними, зараз обговорюється сума в 500 тис. грн. Крім того, вони отримуватимуть бойові виплати і великий соціальний пакет, зокрема, безкоштовне навчання у вишах після служби, пільгові кредити тощо.

Утім, для того, щоб мотиваційний контракт став реальністю, Верховна Рада має внести зміни щонайменше у шість законів.

У Генеральному штабі ЗСУ також нагадують, що з 1 січня 2025 року, згідно з т. зв. «мобілізаційним» законом, в Україні скасовується строкова служба, натомість молоді люди домобілізаційного віку мають пройти базову військову службу терміном пів року або пройти базову загальновійськову підготовку (студенти вищих навчальних закладів можуть її отримати на військовій кафедрі своїх вишів).

До слова, впродовж листопада більш як 6 тис. військових, які раніше самовільно залишили частину, добровільно повернулися на службу, повідомили «Главкому» в Генеральному штабі. У Генштабі впевнені, що кількість таких повернень зростатиме.

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Теги: Верховна Рада Міноборони мобілізація навчання бойові виплати

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