Головна Публікації
search button user button menu button

Пів мільйона «зайвих» заброньованих: хто вони? Чим закінчився гучний аудит

Мобілізація
Андрій Кузьмін glavcom.ua
Пів мільйона «зайвих» заброньованих: хто вони? Чим закінчився гучний аудит
Влада просто не помітила нюансу закону про мобілізацію?
колаж: glavcom.ua

Перевірка критичних підприємств та організацій: неймовірна інтрига та її тиха розв'язка

В Україні завершився аудит критичних підприємств та організацій, які під час війни є надзвичайно важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення. За результатами перевірки уряд запровадив низку змін до процедури бронювання військовозобов'язаних. Але, як з'ясував «Главком», головної мети аудиту досягнуто так і не було.

Як гартувалася бронь

Процедуру бронювання від мобілізації під час повномасштабної війни з Росією було запроваджено 27 січня 2023 року урядовою постановою №76 «Деякі питання реалізації положень Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію». Згідно з документом, бронюванню підлягають військовозобов'язані, які працюють:

  • в органах державної влади, інших державних органах, органах місцевого самоврядування, якщо це є необхідним для забезпечення функціонування зазначених органів;
  • на підприємствах, в установах та організаціях, яким встановлені мобілізаційні завдання (замовлення), якщо це необхідно для виконання встановлених мобілізаційних завдань (замовлень);
  • на підприємствах, установах та організаціях, які здійснюють виробництво товарів, виконання робіт та послуг, необхідних для забезпечення потреб ЗСУ та інших військових формувань;
  • на підприємствах, установах та організаціях, які критично важливі для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення у особливий період.
Українські чиновники мають фактично безстрокове бронювання від армії
Українські чиновники мають фактично безстрокове бронювання від армії
фото: pixabay

Відповідно до постанови №76, підприємство чи організація мають подавати до профільного міністерства чи держадміністрації клопотання з проханням забронювати таких співробітників: мовляв, вони дуже цінні і без них ніяк. Вищезгадані органи перевіряють список претендентів на бронювання – наскільки він обґрунтований, а потім подають його на погодження до Генерального штабу ЗСУ. Там теж перевірка – раптом у списку є військовозобов'язані, які мають дефіцитні військово-облікові спеціальності?

Розібравшись зі списком, Генштаб відправляє його до Міністерства економіки, яке й ухвалює остаточне рішення про бронювання працівників. Потім документ іде до ТЦК, де заброньованого співробітника ставлять на спеціальний облік.

2 травня 2023 року постанова була трохи підкоригована. Якщо до цього терміни розгляду прохання про бронювання не були встановлені (і поки клопотання бродило інстанціями, потрібного спеціаліста вже й мобілізувати могли), то тепер терміни були визначені – 25 днів.

Новою постановою №650 від 5 червня 2024 року «Деякі питання бронювання військовозобов'язаних під час військового стану» у процес бронювання було запроваджено ще низку змін.

Документи подаються на погодження не до Генштабу, а до Міноборони. Дозволено бронювати військовозобов'язаних навіть за наявності у них дефіцитних військово-облікових спеціальностей. Дозволено електронне бронювання через портал «Дія» (воно запрацювало з 17 липня). Для працівників підприємств ОПК та енергетики запровадили бронювання 100% працівників – до цього було 50%. А для військовозобов'язаних, які працюють у реальному секторі економіки, броня діє не пів року, як раніше, а рік. Потім її треба продовжувати.

Цікаво, що зміни не торкнулися чиновників, які працюють в органах державної влади та місцевому самоврядуванні. Для них, як і раніше, термін дії броні дорівнює терміну проведення мобілізації. Тобто безстроково, з огляду на те, що мобілізація у нас регулярно продовжується на 90 діб.

Підсумки критично важливого аудиту

Після аудиту 95% критично важливих підприємств зберегли свій статус
Після аудиту 95% критично важливих підприємств зберегли свій статус
фото з відкритих джерел

За даними Міністерства економіки, станом на перше півріччя 2024 року критично важливими визнано понад 700 підприємств, установ та організацій. А загальна кількість заброньованих військовозобов'язаних становила близько 540 тис. чоловік. (це 100 повноцінних військових бригад). Але потім сталося дивне.

Під час засідання уряду 8 жовтня перший заступник міністра оборони України Іван Гаврилюк заявив, що буквально за два місяці кількість заброньованих військовозобов'язаних в Україні зросла вдвічі – з 540 тисяч до понад мільйона. І треба було б з цього приводу провести аудит – з чого це, а раптом корупція?

З пропозицією Гаврилюка уряд погодився та вніс відповідний пункт до протоколу №103. Згідно з яким до 15 листопада критичні підприємства слід перевірити, а до 20 листопада – доповісти про результати Кабінету міністрів. 22 жовтня протокол було посилено відповідною урядовою постановою №1204.

Потрібно віддати належне, до заданих термінів усі перевірили. Доповіли.

«За наслідками аудиту 95% усіх критично важливих підприємств зберегли цей статус. Завдяки аудиту ми змогли виявити незначні порушення та підготували зміни, щоб їх виправити», – заявив заступник міністра економіки Віталій Кіндратов.

Порушення такі:

  • різке та необґрунтоване зниження зарплати працівникам після отримання підприємства статусу критично важливого;
  • використання різних моделей для збільшення чисельності заброньованих понад норму;
  • включення підприємств до переліку критично важливих, які, по суті, не є критичними для економіки.

В офіційній заяві Мінекономіки сказано, що за результатами аудиту підприємства, на яких виявлено ці незначні зловживання, втратили статус критично важливих, а працівників цих підприємств розброньовано. До речі, тут слід зазначити, що останній пункт порушень до підприємств ніяк не належить – критичність чи некритичність визначає сам уряд.

Згідно з постановою Кабміну №1332 від 22 листопада 2024 року «Деякі питання бронювання військовозобов'язаних на період мобілізації та воєнний час», до постанови №76 знову внесені деякі поправки. Зокрема:

  • всі регіональні та галузеві критерії критичності підприємств повинні узгоджуватися з Міністерством оборони та Міністерством економіки;
  • для приватного сектора середня заробітна плата на критичному підприємстві та у заброньованого працівника має бути не менше 2,5 мінімальних зарплат (на даний момент – 20 тис. грн).
  • з 1 грудня – бронювання лише через «Дію»;
  • згідно з новими критеріями, всі критично важливі підприємства та їхні співробітники мають підтвердити свій статус до 28 лютого 2025 року.

«Критерії критичності підприємств були й раніше, але вони визначалися внутрішніми розпорядженнями. Тепер критерії, сподіваюся, стануть прозорішими та зрозумілішими. Їх узгодити та прописати – питання кількох днів. А щодо іншого – так дайте бізнесу, підприємствам ОПК нормально працювати, планувати свою діяльність! Не можна кожні три місяці змінювати правила», – каже «Главкому» керівник громадської організації «Федерація роботодавців України Defence» (підрозділ федерації, що об'єднує підприємства оборонно-промислового комплексу), колишній заступник міністра економіки Ігор Фоменко.

Але тепер, власне, головне. На принципове питання – звідки взялися за два місяці понад 500 тис. нових заброньованих, через які розпочався весь цей галас, у сенсі – аудит, перевірка так і не відповіла. Статус критичних втратили 5% підприємств. Якщо рахувати пропорційно – бронь втратило максимум 30 тис. осіб. Але ж це не пів мільйона! Куди поділися решта?

Українські силовики значно збільшили статистику щодо заброньованих
Українські силовики значно збільшили статистику щодо заброньованих
фото: lvduvs.edu.ua

«Коли ми ухвалювали закон про посилення мобілізації, то внесли до нього таке положення – багатьох із тих, хто мав право на відстрочку, перевести до категорії заброньованих. Наприклад, національну поліцію», – розповідає «Главкому» член парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський.

А тут слід зазначити, що працівників МВС в Україні – майже 360 тис. осіб. Плюс ще інші силові структури. Так що ця цифра, через яку з літа виник різкий стрибок заброньованих, і набралася. Без жодної корупції, просто за законом.

Але, в жодному разі, не можна сказати, що місяць аудиту витрачено дарма. Аудитори працювали, уряд також. Нові критерії, наприклад, запровадили. І не можна сказати, що тепер не побільшає роботи у керівників критичних для оборони країни підприємств: їм тепер до 28 лютого треба довести свою критичність, і всіх співробітників перебронювати.

Андрій Кузьмін, «Главком»

Читайте також:

Теги: економіка аудит корупція самоврядування мобілізація документи закон Генштаб бізнес Мінекономіки Міноборони корупція в Україні бронювання від мобілізації

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

За словами Шмигаля, впродовж трьох наступних місяців триватимуть перевірки щодо перегляду рішень, які ухвалювали МСЕК
Кабмін затвердив план для протидії корупції у МСЕК: Шмигаль розповів деталі
25 жовтня, 15:50
Рустем Умєров розповів про цифровізацію оборонної сфери
Кабмін затвердив посилення військового обліку: деталі
28 жовтня, 19:20
Протиправну схему налагодили троє одеситів та уродженець Донецької області
В Одесі викрито шахраїв, які прикидалися співробітниками ТЦК
8 листопада, 15:48
Колишній очільник Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко (по центру) на судовому засіданні
Апеляція ВАКС залишила без змін запобіжний захід ексголові Дніпропетровської ОВА Резніченку
21 листопада, 17:59
Звіт ISW щодо війни в Україні 22 листопада
ЗСУ мали успіх під Вугледаром – карти ISW
22 листопада, 07:40
Протягом жовтня втрати росіян на війні досягли нового рекордного рівня
Росія у жовтні зазнала рекордних втрат із початку війни
9 листопада, 16:36
Ситуація на фронті станом на 17 листопада
Карта бойових дій в Україні станом на 17 листопада 2024 року
17 листопада, 00:00
Ракети Spear мають намір поставити на винищувачі-бомбардувальники F-35, які зможуть діяти з авіабаз або авіаносців типу «Королева Єлизавета»
Британія успішно випробувала крилату ракету Spear з дальністю до 100 км
18 листопада, 07:23
Умєров та Кащюнас обговорили ключові пріоритети на 2025 рік
Литва виділила кошти на виробництво української далекобійної зброї
23 листопада, 14:28

Публікації

Влада просто не помітила нюансу закону про мобілізацію?
Пів мільйона «зайвих» заброньованих: хто вони? Чим закінчився гучний аудит
Сьогодні, 12:00
22 листопада 2004 року Україна вимагала перерахунку голосів на щойно проведених президентських виборах
«Як ми придумали Помаранчеву революцію». Яскраві спомини польових командирів Майдану
22 листопада, 21:00
Голова МСЕК Хмельниччини сидітиме під вартою щонайменше до початку грудня
Чому сміються судді? Нові деталі у справі Крупи
22 листопада, 14:45
Далекобійні удари по Росії. Ось чому Путін витягнув свій «Орєшнік»
Далекобійні удари по Росії. Ось чому Путін витягнув свій «Орєшнік»
21 листопада, 20:55
Наразі обвинувачений нардеп Андрій Одарченко (ліворуч) у бігах: він дивовижним чином, без паспортів та телефонів, у вересні пересік держкордон
Як Мустафа Найєм здавав депутатів. Екслюзивні подробиці скандальної справи про хабар
20 листопада, 14:30

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
110K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 25 листопада: ситуація на фронті
42K
Умови Кремля будуть не про припинення вогню, а про те, якою має бути Україна. Хтось хоче в ГУЛАГ?
41K
Ворог перетнув річку Оскіл на Харківщині і зайняв позиції однієї з бригад ЗСУ – Deep State
39K
Карта повітряних тривог України онлайн 25 листопада 2024
18K
Сирський зустрівся з блогерами і викликав обурення в мережі
16K
Командир одного з батальйонів «Азова» розповів, як побратими називають Редіса

Прес-релізи

Соцопитування: більшість українців не підтримують підвищення податків і критикують політику влади
Соцопитування: більшість українців не підтримують підвищення податків і критикують політику влади
29 жовтня, 11:05
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua