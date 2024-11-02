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Пенсіонерка просить Зеленського скасувати виплату українцям 1000 грн: петиція

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Пенсіонерка просить Зеленського скасувати виплату українцям 1000 грн: петиція
Петиція зареєстрована 31 жовтня і станом на зараз її підписала 481 особа
колаж: glavcom.ua

За підрахунками жінки, на ці кошти можна виготовити від 500 до 1000 ракет-дронів «Паляниця», яких потребує Україна

На вебсайті президента України зареєстрували петицію з проханням не виплачувати українцям по 1000 гривень, про які нещодавно повідомив Володимир Зеленський.

Авторкою петиції є Лідія Праслова. В описі петиції вона наголосила, що є пенсіонеркою з трудовим стажем понад 30 років і, з урахування надбавок за віком, її пенсія становить 3 395 грн.

«Ви виступили з ініціативою виплатити всім громадянам України допомогу у 1000 гривень. Навіть з урахуванням моєї жебрацької пенсії, я вважаю, що дані гроші потрібно пустити на обороноздатність України», – йдеться у петиції.

За підрахунками жінки, на ці кошти можна виготовити від 500 до 1000 ракет-дронів «Паляниця», яких потребує Україна. Праслова наголосила, що тисяча гривень кожному окремо не допоможе нікому, але загальна сума коштів, витрачена на озброєння – захистить Україну.

«Прошу Вас скасувати рішення про виплату цих грошей, поки йде повномасштабна війна і направити їх на виробництво необхідної для перемоги України зброї», – підсумувала Лідія Праслова.

Пенсіонерка просить Зеленського скасувати виплату українцям 1000 грн: петиція фото 1
скриншот: petition.president.gov.ua

Петиція зареєстрована 31 жовтня і станом на зараз її підписала 481 особа.

Нагадаємо, ідея «єПідтримки» виникла через те, що Україна отримала закордонну допомогу, на яку навіть не розраховувала. 

Раніше повідомлялося, що Уряд 1 грудня запровадить нову програму фінансової підтримки. Вона передбачає, що кожен українець зможе отримати 1 тис. грн. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у своєму вечірньому зверненні.

До слова, 15 листопада 2021 року президент Володимир Зеленський заявив, що кожен, хто отримає два щеплення, отримає від держави тисячу гривень через додаток «Дія». У 2022 році гроші з «єПідтримки» можна було витрачати на будь-які продукти чи товари без обмежень. Крім того, можна переказувати гроші на інші карти.

Як відомо, станом на 1 липня 2024 року українці заборгували мікрофінансовим організаціям понад 14,5 млрд грн. Від початку року борг збільшився на 5,23 млрд грн (56%).

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Теги: війна озброєння щеплення президент Україна Володимир Зеленський українці продукти гроші пенсія

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