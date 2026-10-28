Як перейти на українську мову? Письменниця із Луганська дала поради

Єва Вайда: «В окупації ти не можеш говорити публічно українською, бо помреш, тож я сама з собою в думках розмовляла»

Уродженка Луганська, письменниця Єва Вайда перейшла на українську мову з початку повномасштабного вторгнення, попри те, що з народження розмовляла російською мовою. Жінка поділилася своїм досвідом в інтерв’ю «Главкому» та дала поради українцям, які хочуть перейти на рідну мову.

Єва Вайда усвідомила потребу у переході на українську мову після початку повномасштабного вторгнення. Це стало для неї власною внутрішньою боротьбою проти Росії, перебуваючи в окупації. «Початок повномасштабного вторгнення – ключовий момент. Ми не могли виїхати, але я мріяла колись жити у вільній Україні, а тут Росія у мене відібрала цю надію. І тому через декілька днів після 24 лютого 2022 метою стало перейти на українську. Перебуваючи в окупації, на жаль, ти мало що можеш зробити, щоб протистояти. Єдине, що я могла робити, – максимально вичистити усе російське. З цього і почала», – сказала вона.

Шлях переходу письменниці на українську мову почався з усунення всього російськомовного контенту з повсякденного життя. «Якщо контент російською мовою – відразу видаляла й блокувала, не розбираючись, звідки ця людина. Просто чистила інформаційний простір. Після цього переклала українською перші свої рукописи, написані ще у 2020 році. Працювала зі словниками, до речі. Слухала все, що можна, українською», – розповіла українка.

У 2024 році письменниця виїхала з окупації, однак до цього могла лише думати українською мовою. Оскільки говорити рідною мовою в публічних місцях на окупованих територіях було небезпечно. «В окупації ти не можеш говорити публічно українською, бо помреш, тож я сама з собою в думках розмовляла. Ідеш вулицею – скрізь російська, але ж ніхто не знає, що відбувається у мене в думках і не може це контролювати. Тому я змушувала себе думати українською», – поділилася вона.

У повсякденному житті Єві Вайді було не складно перейти на українську мову, оскільки вона роками в окупації постійно вдосконалювала свою українську. Нині жінка тривожно реагує, коли чує російську мову та запевняє, що не ніколи не повернеться до мови ворога.

«Не дуже, тому що я чотири роки до цього готувалася. Мене російська мова зараз сильно тригерить. Добре, що я перебралася на Волинь, тут майже всі україномовні. Зараз на написання текстів українською йде значно більше часу: десь синонім підібрати чи вираз сталий, десь слово перевірити. Я розумію, що мої тексти відрізняються від тих, автори яких все життя спілкуються і пишуть українською. Але мені все одно. Я ніколи не повернуся до того, щоб спілкуватися російською», – зауважила українка.

Окремо Єва Вайда пояснила, що саме для неї символізував перехід на українську мову. «Перехід на мову – це дуже принциповий особистий рух спротиву, глибоке бажання бути якомога далі від Раші і якомога більше відрізнятися. Мова стала моєю стіною між тим, якою я є, і тим, що відбувається навколо (мається на увазі – життя в окупованому Луганську)», – додала письменниця.

До слова, український продюсер та сценарист Акім Галімов кримськотатарського походження в інтерв’ю «Главкому» розповів, хто змусив його перейти на українську та як йому вдалося позбутися російської мови. Журналіст зростав у зросійщеному середовищі та нині він та його родина говорить виключно українською мовою.