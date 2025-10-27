Головна Країна Суспільство
27 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
27 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Свята 27 жовтня 2025 року: Преподобного Нестора Літописця, Всесвітній день спадщини та народні прикмети

27 жовтня у світі відзначають Всесвітній день аудіовізуальної спадщини та Всесвітній день ерготерапії (трудотерапії). В Україні віряни вшановують пам'ять Преподобного Нестора Літописця.

«Главком» розповідає про свята, історію, традиції та прикмети 27 жовтня 2025 року.

Зміст

Свята в Україні

День української писемності та мови

Це свято в Україні традиційно відзначається 27 жовтня (за новим стилем) на честь пам'яті преподобного Нестора Літописця. Хоча преподобний Нестор Літописець (пам'ять якого припадає на 9 листопада за новим стилем) є символом цього свята, сама дата 27 жовтня наразі пов'язана з днем пам'яті іншого святого – мученика Нестора. Свято підкреслює важливість розвитку української мови як основи національної ідентичності та культури.

Міжнародні та національні свята

Міжнародний день плюшевого ведмедика (International Teddy Bear Day)

Неофіційне, але тепле свято, яке вшановує улюбленого плюшевого ведмедика – символ дитинства багатьох поколінь.

Всесвітній день аудіовізуальної спадщини

Цей день, встановлений ЮНЕСКО, присвячений підвищенню обізнаності про важливість збереження звукових та аудіовізуальних документів (кінофільмів, відеозаписів, радіопрограм). Вони є потужним джерелом інформації, що фіксує культуру, історію та мову, і потребує захисту від руйнування часом та технологічними змінами.

Релігійні свята та їхня історія

День пам’яті Преподобного Нестора Літописця

27 жовтня вшановують пам'ять Преподобного Нестора Літописця, який був монахом Києво-Печерського монастиря. Його життя та діяльність відзначалися глибокою відданістю вірі та неоціненним внеском в історіографію. Його робота «Повість минулих літ» започаткувала традицію вітчизняного літописання.

Цього ж дня також вшановують пам'ять святого мученика Нестора Солунського, учня великомученика Димитрія Солунського, який прийняв мученицьку смерть за християнську віру у IV столітті.

Народні вірування та прикмети

У народі 27 жовтня називали Несторів день. День вважався спокійним, коли люди готувалися до прийдешніх холодів.

  • Тихий і безвітряний день – до лагідної та м'якої зими.
  • Дощ або туман – чекайте на сніжну й теплу зиму.
  • Холодний, різкий вітер – прийдуть ранні морози.
  • Червоне небо на заході сонця – осінь затягнеться.
  • Зоряне небо вночі – чекайте ранньої зими.

Історичні події

  • 1654 рік – 50-тисячне військо Речі Посполитої на чолі з коронним гетьманом Станіславом Потоцьким вирушає на Поділля і Брацлавщину;
  • 1662 рік – англійський король Карл II продає Дюнкерк Королівству Франція;
  • 1882 рік – створюють перший професійний національний реалістичний театр на українських землях під орудою М. Л. Кропивницького;
  • 1904 рік – відкривається Нью-Йоркський метрополітен;
  • 1937 рік – перший день розстрілів в урочищі Сандармох капітаном держбезпеки Михайлом Матвєєвим 1111 в'язнів Соловецької тюрми особливого призначення, серед них – цвіту української інтелігенції;
  • 1938 рік – на І з'їзді художників УРСР створюють Спілку радянських художників України;
  • 1951 рік – уперше для лікування раку застосовують радіацію;
  • 1982 рік – Китайська Народна Республіка оголошує, що чисельність її населення перевищила 1 млрд жителів.

Іменини

День ангела святкують: Андрій, Валентин, Марк, Нестор, Капітоліна, Параска.

