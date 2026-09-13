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В Одесі завершено пошукові роботи у 25-поверхівці після російської атаки

Ірина Сторожук
glavcom.ua
Ірина Сторожук
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В Одесі завершено пошукові роботи у 25-поверхівці після російської атаки
Наслідки російської атаки на житлову багатоповерхівку в Одесі
фото: ДСНС

Унаслідок атаки загинули двоє людей, ще 25 отримали поранення

В Одесі завершили аварійно-рятувальні роботи у 25-поверховому житловому будинку, який постраждав унаслідок російської атаки. Загинули двоє людей, ще 25 – поранені. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Державну службу України з надзвичайних ситуацій..

Під час рятувальної операції надзвичайникам вдалося врятувати сімох людей. Серед них – двоє дітей. Аварійно-рятувальні роботи на місці російського удару завершено.

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Наслідки російської атаки на 25-поверховий житловий будинок в Одесі
ДСНС

Нагадаємо, унаслідок ракетного удару в Одесі було пошкоджено житловий комплекс на вулиці Валерія Самофалова. У будівлі зруйновано два поверхи, а вибухова хвиля пошкодила сусідні житлові будинки та газопровід низького тиску.

У ніч на 13 вересня Росія знову здійснила масовану атаку на Україну, застосувавши 453 безпілотники різних типів. Сили протиповітряної оборони збили або подавили 405 ворожих БпЛА та чотири S8000 «Бандероль». Водночас було зафіксовано влучання засобів повітряного нападу на 13 локаціях, а падіння уламків збитих цілей – ще на семи. Станом на 08:00 атака тривала, у повітряному просторі залишалися російські дрони.

Зокрема, у ніч на 13 вересня російські війська майже всю ніч атакували Одеську область. Унаслідок ударів пошкоджено багатоповерховий та приватні житлові будинки, склади, виробничі приміщення, гаражі, автомобілі місцевих жителів та об’єкти інфраструктури. На кількох локаціях спалахнули пожежі, які рятувальники оперативно ліквідували. За попередніми даними, внаслідок цієї атаки загиблих та постраждалих немає.

 

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Теги: Одеса Одещина смерть рятувальники будинок поранення

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