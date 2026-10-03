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Українка та іспанець вразили перетворенням столітньої хати в Карпатах

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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Українка та іспанець вразили перетворенням столітньої хати в Карпатах
Будівлю вдалося перетворити на стильне й тепле житло, не втративши історичної атмосфери
фото: скріншот із відео

Подружжя облаштувало затишне житло з автентичною глиняною піччю

Дизайнерка інтер’єрів із чоловіком-іспанцем п’ять років тому купила стару хату на віддаленому хуторі у Карпатах. Знайомі радили подружжю зруйнувати будинок . Однак вони змогли зробити з нього комфортне житло, в якому зберегли дух регіону. Історію трансформації подружжя показує в Instagram (@siesta_v_carpatah), інформує «Главком»

Столітню хату на хуторі в Карпатах подружжя придбало п’ять років тому. Знайомі, за словами власниці, радили не зволікати: «Просто знесіть її, це стара руїна». Деякі люди «крутили пальцем біля скроні» й пророкували подружжю роки мук. Натомість пропонували звести стандартну «сучасну коробку».

Українка та іспанець вразили перетворенням столітньої хати в Карпатах фото 1
Українка та іспанець вразили перетворенням столітньої хати в Карпатах фото 2

Власниця за фахом дизайнерка інтер’єрів і художниця. Там, де інші бачили безнадійну споруду, вона розгледіла історію поколінь і фактуру старої деревини, яку, за її переконанням, не відтворить жодне сучасне виробництво.

Робота, за словами авторки проєкту, була виснажливою. «Ми ризикнули. Це були п’ять років важкої праці, помилок, щоденної боротьби з карпатським побутом і… тотального відродження, які насправді тривають і досі», – розповіла вона.

Українка та іспанець вразили перетворенням столітньої хати в Карпатах фото 3
Українка та іспанець вразили перетворенням столітньої хати в Карпатах фото 4

Нещодавно жінка знайшла старі архівні фото хати. Порівнявши їх із нинішнім виглядом, зізналася, що перехопило подих: різниця між «до» і «після» разюча.

Будівлю вдалося перетворити на стильне й тепле житло, не втративши історичної атмосфери. Особливою гордістю господарів є автентична підбілена глиняна піч. Вона обігріває дім, у якому росте дитина подружжя, і створює атмосферу справжньої європейської «сієсти» серед гір.

Нагадаємо, чоловік на ім’я Олег купив стару хату-мазанку у селі біля Дністра. Разом із будинком він отримав криницю, садок, 43 сотки землі та кілька споруд. Власник потроху відновлює оселю. Він провів у будинок воду й каналізацію, облаштовує ванну кімнату, а для опалення придбав нову чавунну піч.

Раніше киянка Олена Кучерук зі своїм чоловіком-військовим придбали хату в Рівненській області за $4 тис. Господарка показала та розповіла, як їм вдалося перевтілити старий будинок без  ремонту за кілька років. 

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Теги: опалення житло будинок

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