Речник столичного ДСНС пояснив, чому під час російських ударів більше не працює правило двох стін

За час війни характер повітряних загроз та бойові частини ракет і дронів суттєво змінили потужність

Коридор чи ванна кімната не є повноцінною заміною бомбосховищу або спеціально обладнаному укриттю

Правило двох стін, яке на початку повномасштабної війни часто радили як спосіб уберегтися під час російських обстрілів, більше не варто вважати надійним захистом. Сучасні ракети та дрони, а також характер руйнувань у разі вибуху можуть зробити перебування між двома стінами небезпечним. Як інформує «Главком», про це у коментарі Bihus Info розповів речник Головного управління ДСНС у Києві Павло Петров.

За словами рятувальника, за час війни характер повітряних загроз та бойові частини ракет і дронів суттєво змінили потужність.

«Оце правило двох стін, яке так любили експерти на початку, тоді ще могло вберегти від дрібних уламків. Зараз ситуація інша. Дві стіни все ще можуть частково стримати другорядні уламки від влучання поруч, але від потужного вибуху чи прямого удару вони не рятують», – наголосив Петров.

Крім того, ефективність такого укриття залежить від матеріалів будинку. Сучасні боєприпаси або важкі уламки здатні наскрізь пробивати внутрішні перегородки квартир.

У ДСНС підкреслюють: коридор чи ванна кімната не є повноцінною заміною бомбосховищу або спеціально обладнаному укриттю.

Раніше посольство США надіслало американським громадянам нове повідомлення щодо безпеки в Україні. Дипломати нагадали про загрозу російських ракетних і безпілотних атак та закликали враховувати можливість швидкої зміни ситуації.

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