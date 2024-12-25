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Як повернути українців додому? Демограф назвала козирі

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Як повернути українців додому? Демограф назвала козирі
Директорка інституту констатує, що не можна мріяти про повернення усіх українців. На її думку, повернення 50% або 60% вже «буде щастям»
фото з відкритих джерел

«Нам важко щось протиставити, заробітній платі, яку люди отримують в Німеччині. Але у нас є інші козирі»

Держава у роботі з біженцями має робити ставку на те, що саме в Україні вони матимуть належний соціальний статус. Таку думку виразила  директорка Інституту демографії та соціальних досліджень Національної академії наук України Елла Лібанова в інтервʼю ВВС.

За її словами, Україні важко щось протиставити заробітній платі, яку люди отримують в Німеччині, Нідерландах чи Британії. 

«Розумієте, треба розраховувати на те, що людям тут, на батьківщині, буде краще, ніж там. Нам важко щось протиставити, скажімо, заробітній платі, яку люди отримують в Німеччині, Нідерландах чи Британії. Але у нас є інші козирі. Тут їхня батьківщина, тут звичний для них суспільний клімат. Тут вони мають належний соціальний статус, якого переважно в країнах еміграції вони не мають. І з цим також треба рахуватися», – акцентувала увагу Лібанова.

Директорка інституту констатує, що не можна мріяти про повернення усіх українців. На її думку, повернення 50% або 60% вже «буде щастям».

«Я думаю, ми можемо розраховувати на третину, ну виходячи з того, що приблизно так було в усіх балканських країнах після балканських війн. Це найбільш наближений до нас і територіально, і ментально, і хронологічно приклад», – пояснила експертка.

Лібанова додала, що все залежить, коли закінчиться війна, адже кожен її місяць сприяє адаптації мігрантів за кордоном і руйнує інфраструктуру в Україні.

Водночас, експертка зауважила, що після війни Україна буде привабливою для багатьох людей, причому не тільки з малорозвинених країн, а й з достатньо розвинених. 

«Переважною мірою моя ідея пов'язана з тим, що в Україні будуть високі темпи економічного зростання. Економічний бум після війни завжди є. Я сподіваюсь, що наші партнери дадуть нам належну фінансову і інвестиційну допомогу. А якщо це так, то тут будуть кращі можливості самореалізації, особливо для творчих людей, ніж в розвинених країнах. І сюди зможуть поїхати люди з будь-яких країн. Якщо все буде нормально, якщо буде прийнятна зарплата. Я не кажу однакова. Я кажу просто прийнятна для них зарплата», – підсумувала Лібанова.

Раніше в інтерв'ю «Главкому» Елла Лібанова заявляла, що в Україні більше не буде 50 млн громадян, тому країна повинна перебудувати структуру економіки так, щоб можна було обійтися й меншою кількістю населення

«Ані 50, ані 40 мільйонів громадян в Україні уже не буде. Хіба що у випадку інтенсивної імміграції. Але це вже будуть не українці і, скоріше за все, навіть не європейці», – сказала Лібанова. Експертка зауважила, що для демографії країни має значення щільність населення.

До слова, в Україні перед повномасштабним вторгненням на одну жінку дітородного віку припадала 1,2 дитини, після початку повномасштабного вторгнення – 0,9. Цей показник третій з кінця у світі.

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Теги: населення демографічна криза Елла Лібанова війна клімат Батьківщина

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