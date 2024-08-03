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Бідна країна з великою кількістю мігрантів. Демографи дали повоєнний прогноз

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Бідна країна з великою кількістю мігрантів. Демографи дали повоєнний прогноз
Лібанова зазначила, що щільність населення України під час війни досить різна
фото: 24 канал

Елла Лібанова: 40 мільйонів мешканців в Україні вже не буде

В Україні більше не буде 50 млн громадян, тому країна повинна перебудувати структуру економіки так, щоб можна було обійтися й меншою кількістю населення. Про це заявила в інтерв'ю «Главкома» директорка Інституту демографії та соціальних досліджень НАН України Елла Лібанова.

«Ані 50, ані 40 мільйонів громадян в Україні уже не буде. Хіба що у випадку інтенсивної імміграції. Але це вже будуть не українці і, скоріше за все, навіть не європейці», – сказала Лібанова.

Експертка зауважила, що для демографії країни має значення щільність населення. Перед повномасштабною війною в Україні на квадратний кілометр припадало 45 осіб, що в порівняні з Європою замало. Тому, за словами Лібанової, країна має перебудувати свою структуру економіки.

«Малою кількістю людей важко упорядкувати велику територію. Щоправда, є Норвегія, де, якщо я не помиляюся, на квадратному кілометрі живуть 14 осіб. Але там ліси, фіорди, там інша структура економіки. Тобто якщо ми зможемо перебудувати структуру економіки, то тоді так – можна обійтися й меншою кількістю населення», – зауважує експертка.

Лібанова зазначає, що наразі в Україні досить різна щільність населення. Вона прогнозує, що у післявоєнний час будуть території, де на квадратний кілометр припадатиме менш як 30 осіб.

«Загалом Україна ще довгий час залишатиметься бідною країною, а практично в усіх бідних країнах населення концентрується у декількох містах. Не обов’язково «мільйонниках». Я маю на увазі великі міста, де достатньо робочих місць, – ми називаємо їх метрополісами. Скажімо, у Львові немає мільйона жителів, але він, безумовно, метрополійне місто, бо здійснює вплив не тільки на власне населення, але й на велику територію навкруги»», – сказала директорка Інституту демографії та соціальних досліджень НАН України Елла Лібанова.

Нагадаємо, раніше Елла Лібанова заявляла, що аби населення України зберігалося хоча б на рівні 30 млн – необхідно щорічно залучати 300 тис. мігрантів. Ця інформація сколихнула мережу.

До слова, Елла Лібанова також казала, що у 2033 році чисельність населення України становитиме від 26 до 35 млн людей. На думку Лібанової, про повернення до показника 45 млн людей мова взагалі не йдеться.

Також Лібанова вважає, що після війни буде шалений попит на професію будівельника. Україна буде змушена запрошувати їх з інших країн.

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Теги: Елла Лібанова Україна населення демографічна криза громадянство еміграція перепис населення війна

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