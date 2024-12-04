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Ситуація на фронті та шестигодинний воєнний стан в Південній Кореї: головне за ніч

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
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Ситуація на фронті та шестигодинний воєнний стан в Південній Кореї: головне за ніч
Українські сили нещодавно просунулися в Курській області
фото: ОК «Захід»

Росія намагається приховати успіхи ЗСУ в Курській області

Українські воїни просуваються в Курській області, у той час, як окупанти мають частковий успіх на Донеччині, у Грузії продовжуються протести, а Південна Корея скасувала воєнний стан. «Главком» зібрав головні новини ночі проти 4 грудня, щоб ви були в курсі подій:

Успіхи ЗСУ в Курській області

За даними аналітиків ISW, українські сили нещодавно просунулися в Курській області, зокрема на південь від Дарино. 

РФ ж намагається приховати успіхи ЗСУ в Курській області, тому пропаганда видає їх за «безуспішні операції».

Також зазначається, що російські війська відчувають труднощі з забезпеченням підрозділів на передовій, транспортуванням бронетехніки на лінію фронту та накопиченням сил для широкомасштабних атак через погане матеріально-технічне забезпечення.

Окупанти просунулись у Кураховому

Російські загарбники мають успіхи на Курахівському і Покровському напрямках Донеччини.

Зокрема ворог просунувся біля Сухих Ялів, Костянтинопольського, Даченського, Пушкіного та в Кураховому.

Воєнний стан у Південній Кореї

Кабінет міністрів Південної Кореї проголосував за скасування воєнного стану, як і вимагали ухвалити Національні збори (парламент). Таким чином, з моменту оголошення в країні воєнного стану пройшло трохи більше шести годин. Південнокорейські військовослужбовці, що були залучені до забезпечення режиму воєнного стану, повернулися до місць постійної дислокації.

Нагадаємо, що президент Південної Кореї Юн Сок Йоль оголосив воєнний стан проти «антидержавних сил», щоб «захистити Республіку Корея від загроз північнокорейських комуністичних сил, негайно викорінити безсовісні пропхеньянські антидержавні сили, які грабують свободу і щастя нашого народу, і захистити вільний конституційний порядок». Він сказав, що цей крок «гарантуватиме свободу, безпеку і національну стійкість народу від дій антидержавних сил, які прагнуть повалити систему», назвавши його «неминучим» заходом.

Проте таке його рішення не сподобалось парламенту.

Мітинг в Грузії

Вчора ввечері у Тбілісі спецназ знову почав розганяти багатотисячний мітинг проти влади. Тисячі людей зібралися перед будівлею парламенту Грузії на протестпроти «Грузинської мрії». Спецназівці розганяли їх, застосовуючи водомети та сльозогінний газ. 

Водночас протестувальники обстрілювали феєрверками будівлю парламенту. 

Як повідомляють місцеві ЗМІ, о п'ятій ранку протестний мітинг розпочався поблизу мерії Тбілісі, в районі Сабуртало. Сюди дійшли учасники акції, яких витіснив спецназ із проспекту Руставелі. До них у результаті приєдналися залишки групи, яка уникала спецназу по набережній.

Протестувальники в якийсь момент розбилися на невеликі групи та пробиралися дворами. Деяких пускали до себе у будинки місцеві жителі.

Протестна ніч завершилася у Тбілісі близько 7:00 ранку. Найзатятіші групи протестувальників після кількох розгонів дісталися проспекту Важа Пшавела, де пройшли маршем.

РФ кидає в штурми жінок

Речник оперативно-стратегічного угруповання військ «Хортиця» Назар Волошин повідомив, що російські окупаційні війська для штурмів позицій українських військових на сході України почали залучати колишніх ув’язнених жінок.

За його словами, на території РФ майже порожні в’язниці у зв’язку із мобілізацією засуджених для участі у війні проти України.

Окрім цього, Волошин вказав, що військове командування РФ підтягує значну частину своїх стратегічних резервів (живу силу та броньовану техніку) із інших напрямків для здійснення наступальних дій на Покровському, Курахівському та Времівському напрямках. 

 

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Теги: Південна Корея Грузія ЗСУ окупанти воєнний стан мітинг фронт війна росія Україна

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