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Візит Шольца до України, новий пакет допомоги від Німеччини. Головне за 2 грудня

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Візит Шольца до України, новий пакет допомоги від Німеччини. Головне за 2 грудня
фото: president.gov.ua/Офіс президента

Олаф Шольц вперше за два з половиною роки прибув із візитом до Києва

Візит Шольца до України, новий пакет допомоги від Німеччини, протести у Грузії. «Главком» склав добірку новин 2 грудня, щоб ви були в курсі головних подій:

Візит Шольца до України

У понеділок, 2 грудня, канцлер Німеччини Олаф Шольц вперше за два з половиною роки прибув із візитом до Києва. Після прибуття до Києва канцлер Олаф Шольц оголосив про подальші поставки зброї Україні.

Варто зазначити, що востаннє канцлер ФРН приїздив до Києва в червні 2022 року разом із президентом Франції Еммануелем Макроном і тодішнім прем'єр-міністром Італії Маріо Драгі.

Президент України Володимир Зеленський і федеральний канцлер ФРН Олаф Шольц вшанували пам’ять загиблих воїнів біля народного меморіалу на майдані Незалежності у Києві. Також лідери країн оглянули новітні зразки виробів із системами автоматичного виявлення та ураження цілей, зокрема безпілотники, FPV-дрони, наземні роботизовані комплекси та систему керування «рою дронів».

Протести у Грузії

У столиці Грузії Тбілісі триває п'ятий день протестів проти рішення влади відмовитися від переговорів щодо вступу до ЄС до 2028 року. Попри силові розгони, грузини щовечора приходять у центр міста. 

Так, перед парламентом знову зібралися протестувальники. Площа біля парламенту та проспект Руставелі заповнені людьми.

На прилеглих до парламенту вулицях мобілізовано поліцію. Вона намагається розігнати проєвропейські акції протесту: проти мітингувальників застосовують водомети та сльозогінний газ.  

Вищий антикорупційний суд конфіскував майно експрезидента «Мотор Січі» Богуслаєва

Вищий антикорупційний суд конфіскував майно колишнього керівника підприємства «Мотор Січ» В’ячеслава Богуслаєва, якого підозрюють у державній зраді. Суд конфіскував будівлі та споруди господарського комплексу, які розташовані в Запорізькій області, також 100% частки в статутному капіталі компанії «ІННОВА».

Рішення може бути оскаржене до Апеляційної палати ВАКС упродовж п'яти днів із дня його проголошення.

«Хезболла» порушила режим припинення вогню з Ізраїлем

Угрупування «Хезболла» випустила дві мінометні міни по району гори Дов на кордоні між Ізраїлем і Ліваном. Обидва снаряди влучили у відкриту місцевість, внаслідок атаки ніхто не постраждав. Це перший обстріл з боку Лівану з часу угоди про припинення вогню між Ізраїлем і Хезболлою, яка набула чинності минулого тижня.

Натомість «Хезболла» у своїй заяві підтвердила, що нещодавно здійснила атаку на позиції ізраїльської армії після того, як Ізраїль, за словами угрупування, «неодноразово порушував» угоду про припинення вогню.

Новий пакет допомоги від Німеччини

Україна отримає від Німеччини шосту установку Iris-T, а також гвинтокрили Sea King та інше озброєння. Німеччина є другим найбільшим партнером України з обсягом допомоги близько 28 млрд євро, на першому місці США.

За словами німецького канцлера, вже у грудні Україна отримає пускові установки для Patriot та самохідні зенітні установки Gepard. Окрім цього Шольц заявив, що Німеччина у наступному році також поставить Україні шість вертольотів Sea King, системи ППО, гаубиці, бойові і розвідувальні дрони.

Раніше стало відомо, що до нового пакета допомоги від Німеччини увійдуть системи протиповітряної оборони Iris-T, десять основних бойових танків Leopard 1A5, 60 бойових машин піхоти M84 і M80 і бойових броньованих машин та 6 тис. некерованих і 500 керованих ракет.

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Теги: Олаф Шольц Німеччина Грузія військова допомога війна

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