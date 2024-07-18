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На одну жінку припадає 0,9 дитини. Мінсоцполітики б'є на сполох

Ірина Міллер
glavcom.ua
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На одну жінку припадає 0,9 дитини. Мінсоцполітики б'є на сполох
За словами заступниці міністра соціальної політики кількість дітей в Україні щороку скорочується
фото з відкритих джерел

Перед повномасштабним вторгненням на одну жінку дітородного віку припадала 1,2 дитини, після початку війни ситуація різко погіршилася

З початком повномасштабної війни демографічна ситуація в Україні різко погіршилася і цьому є об’єктивне пояснення. Про це повідомила заступниця міністра соціальної політики Дарія Марчак на HR Wisdom Summit, саміті HR-фахівців провідних компаній України. Інформаційним партнером форуму виступив «Главком».

Марчак нагадала, що за оцінками Інституту демографії на підконтрольній Україні території проживає 31 млн людей, 4,9 млн виїхали за кордон, близько п’яти мільйонів українців проживають на тимчасово окупованих територіях. До 2025 року в Україні може залишитися всього 25 млн.

За словами Марчак, перед повномасштабним вторгненням на одну жінку дітородного віку в Україні припадала 1,2 дитини, після початку повномасштабного вторгнення – 0,9. Цей показник третій з кінця у світі.

Заступниця міністра зазначила, що навіть якщо після повномасштабного вторгнення Україна повернеться до довоєнних показників, або навіть якщо зробить дуже великий прорив і вийде на середні серед країн ЄС показники, тобто 1,5 дитини на одну жінку – це буде дуже хороший результат для України з точки зору показника народжуваності.

«Але це не вирішить проблему падіння демографії», – додала Марчак.  

Заступниця міністра наголосила, що в Украхні спостерігається велика зовнішня міграція, яка була й до повномасштабного вторгнення.

За словами Марчак, до 2022 року українці були одними з лідерів за кількістю виданих посвідчень щодо права на проживання в країнах ЄС.

Також, за словами чиновниці, кількість дітей в Україні щороку скорочується. «Це означає, що у майбутньому, коли ми з вами вийдемо на пенсію, на одного працюючого припадатиме декілька пенсіонерів. Вже сьогодні у нас один працюючий утримує одного пенсіонера», – констатує чиновниця.

Марчак нагадала про наслідки невтішних демографічних показників:

  • Зменшення кількості платників податків;
  • Нестача кадрів для відновлення;
  • Брак кадрів для сил безпеки, оборони;
  • Дефіцит на ринку праці.

Нагадаємо, внаслідок демографічних процесів чисельність працездатного населення в Україні на 2024 рік, якщо порівняти з довоєнним 2021 роком, знизилася на 40%. Про це повідомила провідний експерт соціальних та гендерних програм Центру Разумкова Ольга Пищуліна. 

Також повідомлялося, що, згідно дослідженнь, чим вище розвинуте суспільство, чим вищий соціальний та інтелектуальний статус людини, тим менше вона хоче дітей. В Україні молоді пари переносять  народження першої дитини на старший вік, народжують ближче до 30 років, або навіть відмовляються від дітей. Про це в інтерв’ю «Главкому» розповіла кандидатка психологічних наук Марина Діденко.

До слова, за висновками ООН, населення України до 2100 року скорочуватиметься. Про це йдеться в доповіді «Перспективи світового населення 2024 року». За даними організації, на початок цього року в Україні було близько 37 млн людей. Але до 2100 року населення країни скоротиться до 15,3 млн осіб.

Читайте також: Дефіцит робочої сили – майже 9 млн людей. Як рятувати Україну?
Теги: демографічна криза Україна

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