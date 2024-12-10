У Запоріжжі рятувальники дістали з-під завалів двох жінок, які додзвонились на лінію «101»

Жінки перебували під уламками понад сім годин

У Запоріжжі рятувальники дістали з-під завалів зруйнованої будівлі двох жінок, які додзвонились на лінію «101». Про це повідомляє ДСНС Запоріжжя.

«Під час пошуково-рятувальних робіт на лінію Служби порятунку «101» зателефонували дві жінки, які повідомили, що знаходяться під завалами зруйнованої будівлі. У ході бесіди рятувальники професійно з'ясували деталі, щоб визначити їхнє точне місце перебування. Отримавши важливу інформацію, надзвичайники за допомогою спецобладнання визволили постраждалих», – йдеться у дописі.

Жінки перебували під уламками понад сім годин. Завдяки злагодженій роботі рятувальників їх вдалося дістати з пастки й передати медикам. Після огляду лікарями швидкої допомоги обох жінок госпіталізували до медичного закладу.

Зазначається, що аварійно-рятувальні роботи тривають. Від ГУ ДСНС залучено 75 рятувальників та 18 одиниць техніки.

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фото: ДСНС

Нагадаємо, російська армія у вівторок, 10 грудня, завдала удару по Запоріжжю. Внаслідок атаки чотири людини загинули, а 20 отримали поранення, зруйнована приватна поліклініка.

До слова, 6 грудня РФ вдарила авіабомбами по Запоріжжю. Приблизно о 23:30 аварійно-рятувальні роботи після авіаційного удару по місту були завершені. Кількість постраждалих сягнула 24, з них троє дітей. Загинули 10 людей, вісім із них перебували в автомобілях.

Згодом стало відомо, що внаслідок ракетного удару по Запоріжжю 6 грудня поранення отримали 26 людей, 10 цивільних загинули, серед них – двоє школярок Лисенко Катерина та Сироватко Тетяна.