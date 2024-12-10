Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

У Запоріжжі рятувальники дістали з-під завалів двох жінок, які додзвонились на лінію «101»

Ірина Бура
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
У Запоріжжі рятувальники дістали з-під завалів двох жінок, які додзвонились на лінію «101»
фото: ДСНС

Жінки перебували під уламками понад сім годин

У Запоріжжі рятувальники дістали з-під завалів зруйнованої будівлі двох жінок, які додзвонились на лінію «101». Про це повідомляє ДСНС Запоріжжя.

«Під час пошуково-рятувальних робіт на лінію Служби порятунку «101» зателефонували дві жінки, які повідомили, що знаходяться під завалами зруйнованої будівлі. У ході бесіди рятувальники професійно з'ясували деталі, щоб визначити їхнє точне місце перебування. Отримавши важливу інформацію, надзвичайники за допомогою спецобладнання визволили постраждалих», – йдеться у дописі.

Жінки перебували під уламками понад сім годин. Завдяки злагодженій роботі рятувальників їх вдалося дістати з пастки й передати медикам. Після огляду лікарями швидкої допомоги обох жінок госпіталізували до медичного закладу.

Зазначається, що аварійно-рятувальні роботи тривають. Від ГУ ДСНС залучено 75 рятувальників та 18 одиниць техніки.

6 фото
На весь екран
фото: ДСНС

Нагадаємо, російська армія у вівторок, 10 грудня, завдала удару по Запоріжжю. Внаслідок атаки чотири людини загинули, а 20 отримали поранення, зруйнована приватна поліклініка

 До слова, 6 грудня РФ вдарила авіабомбами по Запоріжжю. Приблизно о 23:30 аварійно-рятувальні роботи після авіаційного удару по місту були завершені. Кількість постраждалих сягнула 24, з них троє дітей. Загинули 10 людей, вісім із них перебували в автомобілях.

Згодом стало відомо, що внаслідок ракетного удару по Запоріжжю 6 грудня поранення отримали 26 людей, 10 цивільних загинули, серед них – двоє школярок Лисенко Катерина та Сироватко Тетяна.

Читайте також:

Теги: Запоріжжя армія рятувальники поліклініка поранення ДСНС війна росія окупанти ворог Україна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Росія має критично вразливе місце: її економіку, пише видання
Що змусить Путіна піти на переговори з Україною? Припущення Foreign Affairs
9 грудня, 18:54
Україні треба щонайменше 200 винищувачів F-16 для встановлення паритету з росіянами у небі
Україна отримала другу партію літаків F-16 від Данії
7 грудня, 10:23
Триває 1004-й день повномасштабної війни в Україні
Втрати ворога станом на 23 листопада 2024 – Генштаб ЗСУ
23 листопада, 08:16
Лікарі зауважують: Якщо приймати антибіотики не згідно з призначенням лікаря, мікроорганізми сформують стійкість до препаратів
Пневмонія стане невиліковною за 10 років? Ляшко пояснив, як запобігти цьому
22 листопада, 16:11
Раніше повідомлялося, що північнокорейські війська в Росії очолить генерал, наближений до Кім Чен Ина
На Курщині ЗСУ поранили північнокорейського генерала – WSJ
21 листопада, 21:28
Помічник держсекретаря США Браян Ніколс висловився про дозвіл України на далекобійну зброю
Держдеп США офіційно підтвердив дозвіл Україні на використання далекобійної зброї по РФ
19 листопада, 11:41
Британія в ОБСЄ зробила заяву щодо України
Британія наполягає, що мир в Україні повинен бути справедливим та на основі статуту ООН
15 листопада, 04:52
Північнокорейські гаубиці помітили в Росії
У Росії помічено найбільші північнокорейські гаубиці – Forbes
15 листопада, 03:22
Співачка влаштовує перерву в концертній діяльності для того, щоб реалізувати свої творчі ідеї й задуми
Хейтерам рано тішитися: Христина Соловій зробила оголошення щодо подальших виступів
14 листопада, 16:48

Події в Україні

Карта бойових дій в Україні станом на 11 грудня 2024 року
Карта бойових дій в Україні станом на 11 грудня 2024 року
У Запоріжжі рятувальники дістали з-під завалів двох жінок, які додзвонились на лінію «101»
У Запоріжжі рятувальники дістали з-під завалів двох жінок, які додзвонились на лінію «101»
Білорусь біля кордону з Україною випробувала нову ракету для ЗРК «Бук» – «Гаюн»
Білорусь біля кордону з Україною випробувала нову ракету для ЗРК «Бук» – «Гаюн»
Діяли свідомо: Зеленський відреагував на дронову атаку по автомобілю МАГАТЕ
Діяли свідомо: Зеленський відреагував на дронову атаку по автомобілю МАГАТЕ
Ракетна атака РФ по Запоріжжю, меморандум найбільших банків України. Головне за 10 грудня
Ракетна атака РФ по Запоріжжю, меморандум найбільших банків України. Головне за 10 грудня
У Запоріжжі внаслідок атаки РФ є загиблі, кількість поранених зросла
У Запоріжжі внаслідок атаки РФ є загиблі, кількість поранених зросла

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
121K
Окупанти прорвали кордон на Сумщині? Влада зробила заяву
120K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 10 грудня: ситуація на фронті
87K
Путінській диктатурі залишилося недовго
42K
Карта повітряних тривог України онлайн 10 грудня 2024
15K
Прогноз магнітних бур на 10-12 грудня: якою буде сонячна активність
11K
«Зверніть увагу, що відбувається у Вірменії з експортом золота». Економіст розказав, як Росія обходить санкції

Новини

11 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
«Школа шкіперів» від Сталевого фронту підготувала перші 50 випускників
Вчора, 14:40
Хмарно, місцями мокрий сніг: прогноз погоди на 10 грудня
Вчора, 06:00
10 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:05
Справа Гринкевичів: ЄСПЛ розпочав провадження
9 грудня, 10:01
9 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
9 грудня, 00:21

Прес-релізи

GET Business Festival: сила зростання бізнесу у часи викликів
GET Business Festival: сила зростання бізнесу у часи викликів
25 листопада, 15:43
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua