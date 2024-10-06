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В Україні найнижча народжуваність? Демограф прокоментував звіт ЦРУ

Катерина Іванова
glavcom.ua
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В Україні найнижча народжуваність? Демограф прокоментував звіт ЦРУ
За оцінками Інституту демографії та соціальних досліджень, на початок 2022 року населення України становило 42 млн, тобто з 1991 року воно скоротилося на 10 млн
фото з відкритих джерел

Демограф: показник народжуваності в Україні навіть у мирний час не покривав скорочення чисельності населення

Показники народжуваності навряд чи є найнижчими в Україні, адже складна ситуація залишається й в Китаї, Японії та Південній Кореї. Таку думку виразив доктор економічних наук, старший науковий співробітник, заступник директора з наукової роботи Інституту демографії та соціальних досліджень імені М.В. Птухи Олександр Гладун в інтервʼю виданню «Главред».

Нещодавно ЦРУ у своєму звіті заявило, що в Україні найвищий рівень смертності і найнижча народжуваність у світі. І якщо з першим твердженням погодитися можна, в другому випадку ситуація дещо інакша, вважає Олександр Гладун.

Експерт наголошує, що висока смертність в Україні була і до війни. Підвищила цей показник пандемія ковіду, а одразу після розпочалася повномасштабна війна

«Тому якщо в більшості країн Європи і світу після ковіду рівень смертності знизився, в Україні він залишився на доволі високому рівні. І тому можна погодитись з тим, що в Україні зараз один з найвищих рівнів смертності у світі», – пояснив він.

Демограф зауважив, що згідно офіційних повідомлень, в Росії більше втрат, але якщо розраховувати у співвідношенні до чисельності населення, на РФ втрати впливають не так сильно, як на Україну. 

«Що стосується народжуваності, то навряд чи навіть в умовах війни в нас вона зараз найнижча. Є такий показник – сумарний показник народжуваності, тобто скільки дітей народжує жінка протягом життя. Щоб не було скорочення чисельності населення за рахунок природного чинника, треба, щоб 100 жінок народжували 210-220 дітей протягом свого життя», – продовжив Гладун.

Перед початком російського вторгнення в 2022 році в Україні цей показник був 116 – удвічі менше, ніж потрібно. Проте у Південній Кореї цей показник ще нижчий – 70. У Китаї на 100 жінок припадає 100 дітей, схожа ситуація і в Японії.

«Під час війни ми не маємо достеменної інформації по всій території України, тому орієнтуємось на ті дані, які дає Міністерство юстиції по підконтрольній території. Ми експертно вважаємо, що зараз народжуваність на 100 жінок приблизно 100 дітей, плюс-мінус п'ять. Тобто ми теж не в лідерах, в останній групі, але сказати, що народжуваність в Україні найгірша в світі, навряд чи можна», – наголосив демограф. 

За його словами, показник народжуваності в Україні навіть у мирний час не покривав скорочення чисельності населення. Уперше смертність була вища за народжуваність у 1991 році, а вже з 1993 населення України почалося скорочуватися – зокрема, через міграцію.

«Тому в Україні народжуваність не забезпечує стабільності населення взагалі. Як я сказав, треба, щоб народжували 210-220 дітей. У нас такого немає, і тому за рахунок цього природного чинника відбувається скорочення», – продовжив Гладун.

За оцінками Інституту демографії та соціальних досліджень імені М.В. Птухи, на початок 2022 року населення України становило 42 млн, тобто з 1991 року воно скоротилося на 10 млн.

Нагадаємо, Україна вийшла на перше місце у світі за рівнем смертності та на останнє за рівнем народжуваності. Такі дані оприлюднені у нещодавніх звітах ЦРУ щодо демографічної ситуації у світі.

На другому місці за рівнем смертності опинилася Литва з показником 15,02 смертей на 1 тис. осіб, а третє місце займає Сербія з 14,9 смертей на тисячу людей. Лідером за рівнем народжуваності є Нігер з показником 46,6 народжень на 1 тис. осіб.

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Теги: демографічна криза втрати Олександр Гладун населення жінка Україна війна

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