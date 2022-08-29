Як в Україні зберігаються трупи окупантів: репортаж із моргів

Росія не поспішає повертати додому тіла своїх військових, які загинули в Україні

У травні 2022 року письменник Джонатан Літтелл і фотограф Антуан д'Агата побували у моргах Бучі та Харкова та написали репортаж про те, як в Україні зберігаються тіла загиблих російських окупантів.

Зокрема, автори репортажу розповіли, що побачили велику кількість трупів російських військових у одному із моргів Харкова.

«Під час нашої розмови (з директором моргу – «Главком») я помічаю солдатів у глибині двору, поруч із якими на землю звалено кілька чорних мішків, і, покинувши директора, я йду поспілкуватися з ними. Антон та його товариш Вадим на прізвисько «Літо» очолюють невеликий загін військово-цивільного співробітництва, який трохи займається гуманітарною допомогою – і багато займається трупами. Перед нами, в мішках, знайдені загоном російські солдати, про яких судмедексперт моргу повинен тепер скласти висновок: туди буде занесено ім'я загиблого, якщо його можна встановити, або хоча б всі його ознаки, список його особистих речей, а також дані аналізу ДНК. Антон виконує свої обов'язки так, ніби він працював на скотобійні, без будь-яких емоцій: «Вони для мене як таргани. Не більше не менше», – йдеться у репортажі.

Антуан д'Агата опинився у ролі судового фотографа. В українських військових, які займалися написанням звітів щодо трупів російських окупантів, зламався фотоапарат, тож д'Агата запропонував свою допомогу.

Фотограф мав зафіксувати етикетку на мішку, потім обличчя, профіль, деталі.

фото: Antoine dʼAgata/Magnum

«Трупів всього дюжина, п'ять на подвір'ї, а решта під великим наметом; робота триває майже дві години, і трупи не найсвіжіші. Від деяких залишилися лише безформні шматки плоті, розірвані на частини вибухом; один з них, який має кращий вигляд, як і раніше, в вовняному светрі з чорно-білим візерунком, що підходить для гірськолижного курорту; що стосується офіцера Герасимова В. О., у якого на шиї красується ланцюг з хрестом і перснем, то він настільки розклався, що на його черепі не залишилося плоті.

Запах стоїть поганий, і це не те, до чого можна звикнути. Від масок ніякої користі, але згодом привчаєшся дихати ротом, перекриваючи ніс зсередини, це трохи допомагає. На одному з тіл видно татуювання, досить хитромудрі малюнки в олдскульному стилі чорною фарбою. Видно, що в них було вкладено багато часу, зусиль та грошей; судмедексперт недбало розтирає ганчіркою покриту жирною землею шкіру, щоб Антуан міг краще їх розглянути. Коли труп сфотографований анфас, лікар підводиться і, схопивши його за ногу, перевертає розгонистим жестом; нога відривається цілком і залишається в руці. Антуан продовжує сумлінно знімати без зайвих питань. «Чому він загинув?» — питаю я «Літо», який абсолютно серйозно мені відповідає: «Він загинув через те, що він прийшов окупувати нашу країну», – розповідає автор репортажу.

Фото: Antoine dʼAgata/Magnum

Наступного дня «Літо» показав місця, де він виявив російських солдатів. Навпроти руїн автозаправки, що потопає в зелені, на в'їзді до харківської кільцевої на «острівці безпеки», засадженому білими і жовтими квітами, розкопана велика яма.

«У березні росіяни прийшли сюди, на околицю міста. Вони обстрілювали нас звідси. І коли вони йшли, вони покинули своїх загиблих. Треба сказати, зробили вони це за всіма правилами: тіла були загорнуті у брезент та у пластик», – розповів військовий з позивним «Літо».

Трохи далі, серед квітів, ще одна могила, поки не розрита, на ній була табличка з написам «Тут закопаний окупант».

«Повернувшись до Харкова, ми приєднуємося до Антона (один з військових, які займаються трупами росіян – «Главком») у морзі: тіла, які ми бачили напередодні, потрібно транспортувати до холодильного поїзда, щоб відправити до Києва. Залучені для цього водії швидкої допомоги не церемонячись вантажать їх у свої машини, які для цього не призначені, і вони змушені абияк звалювати їх поряд зі стаціонарними ношами серед ящиків із медичним обладнанням», – йдеться у публікації.

Завершивши навантаження, невеликий конвой вирушив у бік однієї з промзон у межах міста.

«Склад стоїть на занедбаних коліях у потаємному місці: шість сірих вагонів, які використовують насамперед для перевезення м'яса. Єдиний відкритий вагон заповнений чорними та білими мішками, не менше сотні; частина мішків лопнула, ми бачимо фрагменти тіл, зведене судомою обличчя. Пандуса немає, під двері вагона кладуть кілька піддонів, до яких швидка допомога припарковується задом.

Антон і «Літо» одягають сині латексні рукавички і забираються в крижаний вагон, щоб допомогти підняти мішки, потім їх кидають абияк один на одного, і вони важко падають з глухим стукотом. Робота ця повільна та втомлива; водії швидкої допомоги, які не допомагають, стоять осторонь, курять та розмовляють. Холод вагона, на щастя, трохи пом'якшує запах», – розповідає автор публікації.

Після завершення усіх процедур тіла загиблих російських окупантів відправляються у Київ.

«У Києві за всі ці російські трупи відповідає Діма, привітний молодий прокурор, який також співпрацює із французькими жандармами (які прибули на запрошення уряду України для допомоги з експертизою тіл загиблих – як цивільних, так і військових) … Він показав мені у своєму телефоні серію фотографій різних звірств: цивільний, який евакуюється, з трьома кулями в спині, розстріляні на дорозі сині «Жигулі», в яких перебувала сім'я з чотирьох осіб усередині, включаючи двох дітей тощо.

Там також було багато російських трупів: «Російська свиня, російська свиня, російська свиня», – повторює він англійською, прокручуючи зображення. Діма на той час був дуже засмучений: у нього в Києві застрягло 30 рефрижераторних вагонів, набитих російськими тілами, і це коштувало йому понад 100 літрів дизеля на день – велику проблему в умовах нинішнього «дефіциту», – зазначається у публікації.

Прокурор розповів, що він направив три запити до Міністерства оборони Росії, щоб вони забрали тіла, однак вони навіть не відповіли. За словами прокурора, у рамках обміну тілами загиблих за схемою «всіх на всіх» Україна повернула Росії близько 1800 тіл.

Фото: Antoine dʼAgata/Magnum

Прокурор Діма також показав серію фотографій, зроблених усередині поїзда, де експерти в масках та білих костюмах беруть зразки ДНК із заморожених трупів за допомогою електричного дриля.

«У росіян через вас великі втрати?» Він вагається, потім відповідає перифразом: Ти дуже розумна людина. Я намагаюся поставити інше питання: «Вагони, які бачив у Харкові, були відправлені до Києва?» Та ж відповідь. «Ви готуєте новий поїзд?» Та ж відповідь. Я розумію, що більше нічого від нього не доб'юся, проте вагони продовжують наповнюватись. І здається, вони ще довго не спорожніють», – розповів автор репортажу.

Нагадаємо, за даними Генштабу ЗСУ, всього з початку повномасштабного вторгнення в Україну втрати Росії склали 47 100 військовослужбовців.

Як відомо, триває 187-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Окупанти здійснили кілька безуспішних наступів на Донеччині, на Півдні України основні зусилля противник зосереджує на недопущенні просування наших військ.