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В Україні ліквідовано російського підполковника, який воював у Чечні та Сирії

Надія Карбунар
glavcom.ua
В Україні ліквідовано російського підполковника, який воював у Чечні та Сирії
Окупант загинув 9 липня
фото з відкритих джерел

Окупант Сергій Коваль загинув у районі Чорнобаївки

Українські воїни ліквідували російського підполковника Сергія Коваля. Загарбник обіймав посаду начальника оперативного відділення 20 мотострілецької дивізії армії РФ, повідомив офіцер Збройних сил України Анатолій Штефан.

Військовий злочинець убивав людей у Чечні, Сирії та на Кавказі. В Україну окупант поїхав, як заявила його вдова, «одним із перших».

«Підполковник Сергій Коваль зробив «крок доброї волі» – офіційно денацифікувався і демілітаризувався. Начопера 20 мсд прикопали по-тихому, на відміну від комдива та заступників», – написав Штефан.

В Україні ліквідовано російського підполковника, який воював у Чечні та Сирії фото 1

Відомо, що загинув окупант 9 липня, коли ЗСУ завдали ударів по командних пунктах, техніці та складах боєприпасів ворога в районі Чорнобаївки. Тоді під український вогонь потрапив командний пункт 20-ї мотострілецької дивізії 8-ї загальновійськової армії РФ, що дислокується у Волгограді. Армія РФ втратила велику кількість офіцерів, зокрема командира дивізії полковника Олексія Горобця, начальника штабу дивізії Сергія Кенса, заступників командира Олексія Аврамченка, Євгена Виродова та Каната Мукатова.

В Україні ліквідовано російського підполковника, який воював у Чечні та Сирії фото 2

«Звістку про його загибель ми отримали на другий день після того, що сталося, він загинув у липні, разом із командуванням. На п'ятий день після його загибелі ми поховали його в Білгородській області», – розповіла вдова окупанта в інтерв'ю.

Росіянка також повідомила, що її син та донька теж «ростуть патріотами» та входять до «Юнармії».

Нагадаємо, із початку повномасштабного вторгнення в Україну російські окупанти втратили 45200 військових. За минулу добу ЗСУ ліквідували ще 300 загарбників.

Триває 179-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Окупанти провели кілька невдалих штурмів на Слов’янському напрямку, на Донецькому напрямку ворог намагається продовжити наступальні дії.

Теги: полковник війна окупанти росія

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