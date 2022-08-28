Головна Країна Політика
search button user button menu button

Як Путін засекретить втрати російської армії: військовий експерт розкрив карти

Дзвенислава Карплюк
glavcom.ua
Як Путін засекретить втрати російської армії: військовий експерт розкрив карти
Втрати російської армії досягли 46 500 убитих
фото з відкритих джерел

Про те, що Путін намагається приховати втрати, говорить той факт, що всі останні 30 років чисельність російської армії лише скорочувалася

Указ Путіна про збільшення чисельності російської армії – спроба приховати втрати на війні з Україною. Адже всі останні роки армію лише скорочували. Про це заявив військовий експерт Павло Лузін в ефірі програми «Повітря».

«137 тисяч (на які збільшено склад військ) – це штатні посади. Штатні посади – це грошове забезпечення. У це забезпечення можуть сховати виплати вдовам та інвалідам. Бо якщо їх не ховати, а проводити за нинішньою статтею, то це потрапить у відкриту статистику», – заявив Лузін.

Про те, що Путін намагається приховати втрати, говорить той факт, що всі останні 30 років чисельність російської армії лише скорочувалася. Винятком був лише 2017 рік, коли штатний розпис було збільшено на 13 тис. осіб. І цей момент співпав із найактивнішою участю російських військ у сирійському конфлікті.

Але приховати шило у мішку буде проблематично, упевнений військовий експерт.

«Якщо статистику закрити, то до неї все одно матимуть доступ тисячі держслужбовців, які зайняті в соціальній роботі», - сказав Лузін.

Нагадаємо, окупанти скаржаться на важкі умови в Україні. Українська розвідка перехопила телефонну розмову, у якій російський військовий скаржиться на байдужість власного командування.

Раніше розвідка перехопила розмову, у якій рашистський артилерист у розмові з дружиною та матір'ю каже, що окупанти стріляють всліпу і влучають по своїх.

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Рашист втратив руку на війні, а кохана хотіла вкрасти його гроші
Рашиста, який втрати руку на війні в Україні, кинула кохана
Вчора, 21:27
Окупанти безуспішно спробували провести штурм в напрямку Дементіївки, отримали відсіч та відійшли
Командування рашистів відкладає ротацію через сильні втрати – Генштаб
Вчора, 18:27
Ворог вів повітряну розвідку на кількох напрямках
ЗСУ завдають окупантам втрат у ближніх боях – Генштаб
26 серпня, 18:16

Політика

Як Путін засекретить втрати російської армії: військовий експерт розкрив карти
Як Путін засекретить втрати російської армії: військовий експерт розкрив карти
США розширили поставки зброї в Україну морським транспортом, – ЗМІ
США розширили поставки зброї в Україну морським транспортом, – ЗМІ
Окупаційне «керівництво» Криму вивезло свої родини з півострова – Джемілєв
Окупаційне «керівництво» Криму вивезло свої родини з півострова – Джемілєв
МАГАТЕ сформувала місію на Запорізьку АЕС
МАГАТЕ сформувала місію на Запорізьку АЕС
День авіації: Зеленський звернувся до українських льотчиків
День авіації: Зеленський звернувся до українських льотчиків
Президент підписав «дуже важливий, особливий указ»
Президент підписав «дуже важливий, особливий указ»

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
155K
Розвідка пояснила, навіщо Путін збільшує армію
85K
Кремль пояснив світу, чому його армія застрягла в Україні
69K
Чому Зеленський впевнений у перемозі? Саакашвілі розкрив «секрет»
60K
Посол Швейцарії пояснив, чому українці – «несправжні» біженці
56K
З’явилися свіжі супутникові знімки Антонівського моста після ударів ЗСУ
43K
Російське місто повстало проти безпардонних... російських туристів (фото)

Новини

Українські воїни знищили розвідгрупу окупантів на Херсонщині
Вчора, 07:16
Литва купить безпілотники-камікадзе для ЗСУ 
26 серпня, 20:59
Візит МАГАТЕ на Запорізьку АЕС: The Wall Street Journal дізнався дату 
26 серпня, 20:29
В Україну прибула перша партія листів від військовополонених
26 серпня, 20:21
Російський опозиціонер пояснив, чому в оточенні Путіна нема жодної притомної людини 
26 серпня, 19:54
Окупанти хочуть спровокувати аварію на Запорізькій АЕС з викидом радіації – «Енергоатом»
26 серпня, 18:49

Прес-релізи

На Київщини встановлено пам’ятні знаки про вклад енергетиків у післявоєнну відбудову України
На Київщини встановлено пам’ятні знаки про вклад енергетиків у післявоєнну відбудову України
25 серпня, 16:52
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту