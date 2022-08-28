Як Путін засекретить втрати російської армії: військовий експерт розкрив карти

Про те, що Путін намагається приховати втрати, говорить той факт, що всі останні 30 років чисельність російської армії лише скорочувалася

Указ Путіна про збільшення чисельності російської армії – спроба приховати втрати на війні з Україною. Адже всі останні роки армію лише скорочували. Про це заявив військовий експерт Павло Лузін в ефірі програми «Повітря».

«137 тисяч (на які збільшено склад військ) – це штатні посади. Штатні посади – це грошове забезпечення. У це забезпечення можуть сховати виплати вдовам та інвалідам. Бо якщо їх не ховати, а проводити за нинішньою статтею, то це потрапить у відкриту статистику», – заявив Лузін.

Про те, що Путін намагається приховати втрати, говорить той факт, що всі останні 30 років чисельність російської армії лише скорочувалася. Винятком був лише 2017 рік, коли штатний розпис було збільшено на 13 тис. осіб. І цей момент співпав із найактивнішою участю російських військ у сирійському конфлікті.

Але приховати шило у мішку буде проблематично, упевнений військовий експерт.

«Якщо статистику закрити, то до неї все одно матимуть доступ тисячі держслужбовців, які зайняті в соціальній роботі», - сказав Лузін.

Нагадаємо, окупанти скаржаться на важкі умови в Україні. Українська розвідка перехопила телефонну розмову, у якій російський військовий скаржиться на байдужість власного командування.

Раніше розвідка перехопила розмову, у якій рашистський артилерист у розмові з дружиною та матір'ю каже, що окупанти стріляють всліпу і влучають по своїх.